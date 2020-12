National Bank of Canada : La Fondation de l'athlète d'excellence distribue 126 000 $ à 37 étudiants-athlètes du Programme de bourses Banque Nationale

La 29e édition du Programme de bourses Banque Nationale revêt une importance toute particulière cette année en raison des circonstances sanitaires mondiales exceptionnelles. La Fondation de l'athlète d'excellence du Québec (FAEQ) est très fière de pouvoir compter sur la confiance de la Banque Nationale, son partenaire d'envergure et de longue date, dans la remise d'un total de 126 000 $ en bourses individuelles à 37 étudiants-athlètes.

Dans le cadre d'un événement en direct sur sa page Facebook, la FAEQ a octroyé des bourses individuelles de 2000 $ ou de 4000 $ à des étudiants-athlètes des catégories Relève, Élite et Excellence âgés entre 14 et 27 ans.



Ce qu'ils ont dit :

« La Banque Nationale est fière de soutenir la Fondation de l'athlète d'excellence depuis 1993. Nous avons remis des bourses qui ont épaulé des centaines d'étudiants-athlètes. Cette année ne fera pas exception. Nous souhaitons continuer de soutenir la mission de la Fondation afin de contribuer à façonner des modèles de discipline, de persévérance et d'excellence académique. J'aimerais féliciter les boursières et boursiers de cette 29e édition et leur souhaiter le meilleur des succès dans l'atteinte de leurs objectifs. »

- Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale

« Cette année plus que jamais, la Fondation est extrêmement reconnaissante de l'appui de la Banque Nationale à sa mission principale, qui est de soutenir financièrement et d'appuyer les étudiants-athlètes dans leur quête de l'excellence académique et sportive. À l'approche de nos 30 ans de collaboration avec cette institution prestigieuse, nous pouvons confirmer que la grande fidélité de la Banque Nationale a maintenant fait une différence pour près de 400 des meilleurs athlètes de la province. »

- Claude Chagnon, président de la Fondation de l'athlète d'excellence

La 29e édition du Programme de bourses Banque Nationale a permis de remettre 26 bourses d'excellence académique mettant en lumière les résultats scolaires des étudiants-athlètes et 11 bourses de soutien à la réussite académique et sportive visant à promouvoir la conciliation du sport et des études.

Plusieurs étudiants-athlètes appuyés par la Banque Nationale se sont particulièrement illustrés sur la scène internationale. Pensons entre autres au joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, au skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, à la paranageuse Aurélie Rivard, à la para-athlète Diane Roy, au cycliste Hugo Houle, au fondeur Alex Harvey, à la boxeuse Ariane Fortin, à l'haltérophile Christine Girard, aux patineuses de vitesse Marianne St-Gelais et Sylvie Daigle, aux hockeyeurs Charline Labonté, Caroline Ouellette et Guillaume Latendresse de même qu'aux plongeuses Jennifer Abel et Roseline Filion.