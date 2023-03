National Bank of Canada : Lundi 20 mars 2023

Revue des marchés

Les grands indices américains profitent de l'apaisement des craintes visant le secteur bancaire

Les indices boursiers européens et britanniques ont effacé leurs importantes pertes initiales lundi, les actions bancaires ayant rebondi après que le rachat mené par les autorités suisses de Credit Suisse par le groupe UBS a apaisé les craintes de contagion du risque dans le secteur bancaire mondial. Les actions de Credit Suisse ont plongé de 55.7% et UBS a clôturé en hausse de 1.3% après qu'UBS a déclaré qu'elle paierait US$3.2 milliards de dollars US pour Credit Suisse et assumerait des pertes jusqu'à US$5.4 milliards. Par ailleurs, dimanche, la Réserve fédérale, en coordination avec les banques centrales du Canada, de Grande-Bretagne, du Japon, de la zone euro et de Suisse, a pris des mesures pour accroître les liquidités et atténuer les tensions financières sur les marchés mondiaux. Après l'annonce, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, et le président de la Fed, Jerome Powell, ont publié une déclaration selon laquelle « les positions en capital et en liquidités du système bancaire américain sont solides et le système financier américain est résilient ». Lundi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la tourmente des marchés financiers n'entraverait pas la lutte de la Banque centrale européenne contre l'inflation, car elle dispose d'autres outils pour combattre sur ces deux fronts. Mme Lagarde a également souligné la résilience des prêteurs de l'Union européenne.

Les principaux indices boursiers américains et les rendements des obligations du Trésor américain ont monté lundi suite à l'apaisement des craintes dans le secteur bancaire. Le secteur des services financiers a été l'un des plus performants de l'indice S&P500, stimulé par les gains des actions bancaires. PacWest Bancorp a bondi après que la banque a déclaré que ses sorties de dépôts s'étaient stabilisées et New York Community Bancorp a monté en flèche après avoir accepté d'acquérir des dépôts et des prêts de Signature Bank. First Republic Bank n'a pas suivi la tendance et a plongé de plus de 40% à la suite d'une révision à la baisse de sa note par S&P Global et en raison de craintes persistantes concernant ses liquidités, malgré son plan de sauvetage de US$30 milliards la semaine dernière. Les investisseurs se concentrent sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi; les négociateurs ont réduit les attentes d'une hausse dynamique des taux d'intérêt de 50 points de base à la suite des récentes turbulences dans le secteur bancaire mondial. La dernière crise bancaire a commencé après l'effondrement de deux banques américaines ce mois-ci, la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, tandis que la First Republic Bank a également demandé une aide d'urgence. Cette crise a été suivie par la prise de contrôle de Credit Suisse en Europe. D'après les contrats à terme sur les fonds fédéraux, les opérateurs penchent pour une hausse des taux de 25 points de base, 18.5% d'entre eux s'attendant

ce que la banque centrale maintienne son taux de financement à un jour à son niveau actuel de 4.5% à 4.75% mercredi. Les opérateurs parient également que la Fed réduira ses taux cet été et qu'en décembre, son taux cible sera de 3.912%, contre 5.6% il y a deux semaines.

Au Canada, l'indice composé TSX était en hausse lundi, soutenu par les gains des secteurs des services financiers, de l'énergie et des matériaux, largement pondérés. Le secteur de l'énergie a monté, car les prix du pétrole brut ont rebondi après être descendus à un creux inégalé depuis 15 mois lors d'une séance de négociation volatile marquée par l'apaisement des craintes que le secteur bancaire mondial n'entraîne une récession. Il n'y a pas eu de publication de données économiques aujourd'hui, mais les investisseurs attendent les statistiques nationales de l'indice des prix à la consommation de février, à paraître mardi.