Revue des marchés

Les craintes relatives aux taux d'intérêt poussent les obligations du Trésor américain vers un niveau inégalé en près de 16 ans

Les actions américaines ont chuté lors d'une séance agitée mardi, alors que les rendements des obligations du Trésor américain sont montés vers un niveau inégalé en près de 16 ans; les investisseurs craignent en effet que la Réserve fédérale américaine ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps, ce que l'augmentation du déficit budgétaire du gouvernement n'arrangera en rien. Pour ajouter à ces inquiétudes, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré mardi que « la Réserve fédérale ne doit pas éluder la possibilité que l'économie commence à réaccélérer plutôt qu'à ralentir, avec de potentielles implications pour la lutte contre l'inflation menée par la banque centrale américaine ». Il a ajouté qu'il ne préjugerait pas de ce que la banque centrale devrait faire lors de sa réunion du mois prochain. Les investisseurs attendent avec impatience la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, qui débutera jeudi. Le discours très attendu que le président de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer vendredi sera suivi de près par ceux qui chercheront à y déceler des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale.

Sept des onze principaux secteurs de l'indice S&P500 étaient en baisse. Le secteur des services financiers était le moins performant après que S&P Global a abaissé les notes de crédit et les perspectives de plusieurs banques régionales américaines lundi, faisant état de préoccupations concernant les risques de financement en raison de la hausse des taux et de la baisse de la rentabilité. S&P Global a rétrogradé les notes d'Associated Banc-Corp. et de Valley National Bancorp en raison des risques de financement et d'une plus grande dépendance à l'égard des dépôts de courtiers, tandis qu'UMB Financial Corp., Comerica Bank et KeyCorp ont vu leur note abaissée en raison d'importantes sorties de dépôts et de la hausse des taux d'intérêt. Les perspectives de S&T Bank et de River City Bank ont été ramenées de « stables » à « négatives » par S&P en raison d'une exposition accrue à l'immobilier commercial. Du côté des sociétés, Dick's Sporting Goods a plongé après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux estimations et réduit ses prévisions de bénéfice annuel. Macy's, qui avait pourtant publié un bénéfice supérieur aux attentes, a chuté après que le détaillant a annoncé qu'il anticipait une faiblesse de la demande au second semestre. Lowe's Companies était en hausse, car le détaillant de produits de rénovation a présenté un bénéfice trimestriel plus important que prévu. Les données économiques parues aujourd'hui se limitaient au rapport sur les reventes de logements pour le mois de juillet. Celles-ci ont chuté de 2.2%, à un rythme annuel corrigé des effets saisonniers de 4.07 millions en juillet, soit le niveau le plus bas en six mois, l'accessibilité continuant de pâtir de la hausse des prix et des taux hypothécaires. Les ventes ont baissé de 16.6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Au Canada, l'indice composé TSX a chuté mardi sous la pression des pertes subies par le secteur des services financiers, fortement pondéré, avant la publication des résultats du troisième trimestre des grandes banques, annoncés plus tard dans la semaine. Les analystes s'attendent à ce que la plupart d'entre elles affichent une hausse des provisions pour créances douteuses, tandis qu'un ralentissement des transactions et des programmes de mobilisation de capitaux (en réponse aux nouvelles exigences réglementaires) pourrait comprimer les chiffres d'affaires. Les rapports trimestriels de Banque Toronto-Dominion et de Banque Royale du Canada sont attendus jeudi. Le TSX a clôturé en baisse lors de six des sept dernières séances et devrait connaître sa plus forte contraction mensuelle depuis le mois de mai suite à la publication de données sur les prix à la consommation plus élevées que prévu pour le mois de juillet, qui ont fait émerger la perspective d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Banque du Canada.