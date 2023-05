National Bank of Canada : Mercredi 17 mai 2023

Revue des marchés

Wall Street en hausse, les banques régionales rebondissent

Les indices boursiers américains ont monté aujourd'hui après que Western Alliance a entraîné un rebond parmi les banques régionales dans un contexte d'optimisme prudent quant à une possible sortie d'impasse à Washington sur le plafond de la dette américaine. Les actions des banques régionales américaines ont augmenté, avec en tête un gain de plus de 12% de Western Alliance Bancorp, la croissance des dépôts du prêteur ayant dépassé les $2 milliards au cours des trois mois terminés le 12 mai. PacWest Bancorp, Comerica Inc. et Zions Bancorporation ont progressé entre 1% et 10%. Les flux de dépôts des banques américaines, que les investisseurs scrutent à la recherche de signes de détresse, ont grimpé à $17,160 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 mai, marquant la première augmentation en quatre semaines, selon les données de la Réserve Fédérale. Les détaillants Target Corp. et TJX Companies Inc. ont prévu des bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre en cours, bien qu'ils aient dépassé les estimations au premier trimestre. Les actions de Target ont crû de plus de 1%, tandis que la société mère T.J. Maxx a monté de plus de 2% lors d'une séance agitée. Les actions de Tesla Inc. ont gagné près de 2% après la réunion annuelle des actionnaires. Le grand patron Elon Musk a minimisé les rumeurs du marché selon lesquelles il pourrait quitter son poste de chef de la direction de Tesla, a évoqué deux nouveaux modèles grand public que le constructeur est en train de développer et a réaffirmé que les livraisons de son pick-up Cybertruck, retardées depuis longtemps, commenceraient cette année. Le président américain Joe Biden poursuivra ses débats avec les dirigeants du Congrès au sujet du plafond de la dette dans le courant de la semaine, a déclaré la Maison-Blanche au lendemain d'une réunion d'une heure jugée productive. Pendant ce temps, la construction de maisons individuelles a augmenté aux États-Unis en avril, mais les données du mois précédent ont été revues à la baisse, ce qui donne à croire que le marché immobilier résidentiel en difficulté peine à trouver un plancher malgré le repli des taux hypothécaires. Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent l'essentiel de la construction de logements, ont augmenté de 1.6% pour atteindre un rythme annuel corrigé des effets saisonniers de 846,000 unités le mois dernier. Les données du mois de mars ont été revues à la baisse de 861,000 à 833,000 unités. Les permis de construire de maisons individuelles ont augmenté de 3.1%, à un rythme annuel corrigé des effets saisonniers de 855,000 unités le mois dernier, leur niveau le plus élevé depuis septembre dernier.

Au Canada, le principal indice boursier a également progressé aujourd'hui, le secteur de l'énergie ayant profité de la vigueur des prix du pétrole brut. Les gains ont été limités par la faiblesse du secteur des matériaux, qui a suivi la baisse des prix du lingot. Gibson Energy Inc. a gagné plus de 4% après que la société a revu à la hausse ses prévisions annuelles de capital de croissance et approuvé la construction de deux nouveaux réservoirs au terminal d'Edmonton. Bausch Health Companies Inc. a bondi grâce à son entreprise Salix Pharmaceuticals, spécialisée en gastro-entérologie, qui a annoncé aujourd'hui que le tribunal de district américain du Delaware avait rejeté la requête de Norwich Pharmaceuticals visant