27 mars 2024

Le TSX soutenu par les actions minières

Au Canada, le principal indice boursier était en hausse mercredi, soutenu par les gains des sociétés minières de métaux précieux, tandis qu'Alamos Gold figurait parmi les actions le plus en hausse après avoir annoncé un accord pour acquérir Argonaut, société concurrente de plus petite envergure. L'indice est proche de ses niveaux records et pourrait enregistrer un second gain trimestriel d'affilée, soutenu par l'optimisme qui s'est emparé des marchés développés des actions, car les investisseurs s'attendent à ce que les banques centrales réduisent les taux d'intérêt en 2024. Le secteur des matériaux, qui comprend les sociétés minières de métaux précieux et communs ainsi que les sociétés productrices d'engrais, arrivait en tête des gains, suivant les prix de l'or et de l'argent dans leur hausse, car les investisseurs attendent les données clés de l'inflation aux États-Unis à paraître cette semaine. Alamos Gold a déclaré qu'elle acquerrait Argonaut Gold pour $325 millions au cours d'une transaction en actions seulement. Les actions d'Alamos ont bondi d'environ 7%. Le secteur de l'énergie était en repli en raison de la baisse des prix du pétrole brut due à la publication de données révélant un bond des stocks américains et aux signes que le groupe des producteurs de l'OPEP+ semble peu susceptible de modifier sa politique de production lors d'une réunion technique la semaine prochaine.

Le Dow Jones s'est distingué de ses semblables à Wall Street lors d'une séance peu agitée aujourd'hui, soutenu par les gains solides du fabricant de médicaments Merck, tandis que les investisseurs attendaient la publication de données économiques cruciales et les commentaires des grands argentiers de la banque centrale à l'approche d'un long week-end. Merck & Co. a progressé d'environ 5% après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son médicament pour adultes souffrant d'une rare affection pulmonaire. Aux niveaux actuels, le Dow Jones, qui comprend des titres très en vue, se trouve à 1% du niveau de 40,000 qu'il n'a jamais dépassé. Nuisant au Nasdaq, qui pondère fortement le secteur de la technologie, le géant de l'IA Nvidia s'est contracté d'environ 3%, enregistrant les plus fortes pertes parmi les sociétés comparables de croissance à mégacapitalisation. Les opérateurs estiment à 70% la probabilité que la Fed commence son cycle d'assouplissement en juin, d'après l'outil FedWatch du groupe CME. L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), la mesure préférée de l'inflation de la Fed, doit paraître le Vendredi saint, alors que les marchés boursiers seront fermés. Une hausse inattendue de l'inflation pourrait refroidir l'enthousiasme du marché à la perspective de réductions imminentes des taux d'intérêt. Trump Media & Technology Group a bondi de plus de 14%, un jour après sa brillante introduction en bourse. Robinhood Markets a progressé de 3% après que l'application de négociation en ligne a lancé une nouvelle carte de crédit. Game Stop a plongé de plus de 15%, car le détaillant de jeux vidéo a présenté un chiffre d'affaires en baisse pour le quatrième trimestre et a déclaré qu'il avait licencié du personnel pour réduire ses coûts.

5 ANS 3.51% 4.18%

OBLIGATIONS GOUV. 10 ANS 30 ANS

CANADA (RDT%) 3.44% 3.35%

ÉTATS-UNIS (RDT%)

2 ANS 4.14% 4.57%

4.19% 4.35%

Source: LSEG

Source : Thomson ONE

1) La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada.

2) La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes.

3) Financière Banque Nationale peut agir à titre de conseiller financier, d'agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération pour ses services.

4) Financière Banque Nationale et/ou ses officiers, administrateurs, représentants, associés peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux présentes et peuvent exécuter des achats et/ou des ventes de ces valeurs de temps à autre sur le marché ou autrement.