Revue des marchés

La croissance du secteur des services ralentit modérément.

Les indices S&P 500 et Nasdaq ont légèrement augmenté aujourd'hui, après avoir chuté hier, alors que les plus récentes données économiques ont révélé que les effectifs salariés privés américains ont crû moins que prévu en septembre. Le rapport ADP sur l'emploi national a révélé que ces effectifs n'ont augmenté que de 89,000 salariés en septembre, le plus petit chiffre depuis janvier 2021, après avoir augmenté de 180,000 en août. On pense que l'augmentation de septembre, qui était inférieure aux prévisions des économistes d'ajout de 153,000 emplois, a exagéré le rythme du ralentissement sur le marché du travail. La parution du rapport a aidé à faire redescendre les rendements des obligations du Trésor de longue durée d'un sommet inégalé depuis 16 ans, mais les craintes suscitées par la hausse des taux d'intérêt et la probabilité que la Réserve fédérale puisse devoir maintenir des taux élevés pendant plus longtemps ont maintenu les investisseurs sur leurs gardes. D'autres données ont révélé que les nouvelles commandes de biens fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août alors que le secteur des services américain a ralenti en septembre où les nouvelles commandes ont chuté à un creux inégalé de neuf mois, mais le rythme reste à la hauteur des attentes d'une croissance économique solide au troisième trimestre. L'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a aussi révélé que l'inflation du secteur des services est restée élevée le mois dernier et que l'emploi n'a augmenté que graduellement. L'ISM a dit que son indice PMI non manufacturier a dérapé de 54.5 en août à 53.6 le mois dernier. Un chiffre de plus de 50 indique une croissance du secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie. Les estimations de croissance pour le troisième trimestre ont été dopées par d'autres données qui ont révélé que les ventes de véhicules automobiles ont repris en septembre, après avoir fléchi en août. Mais une grève des travailleurs de l'automobile affiliés au syndicat United Auto Workers pourrait, cependant, freiner les approvisionnements et briser l'élan. Les prévisions de croissance pour le troisième trimestre atteignent 4.9% en rythme annualisé. L'économie a crû au rythme de 2.1% pendant le trimestre d'avril à juin. Treize secteurs ont fait état d'une croissance, dont ceux du commerce de détail, de l'extraction minière des services publics, ainsi que de la construction et de l'administration publique. Parmi les cinq secteurs affichant une baisse figurent les services d'hébergement et de restauration ainsi que le commerce de gros. Au Canada, les marchés boursiers ont prolongé une séquence de perte de quatre jours, les actions des secteurs de l'énergie et des matériaux s'étant effondrées à l'instar des prix des matières premières, alors que les rendements des obligations du Trésor ont fléchi. Dans le monde des entreprises, la Société aurifère Barrick a annoncé l'investissement de près de $2 milliards dans un projet d'augmentation de la production de cuivre à sa mine en Zambie.