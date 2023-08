Revue des marchés

Les permis de construire canadiens ont augmenté de 6.1% en juin.

Au Canada, l'indice composé S&P/TSX était en hausse aujourd'hui, porté par les gains des actions du secteur de l'énergie alors que les prix du pétrole ont atteint de nouveaux sommets sous l'effet d'une offre tendue à cause de la réduction de la production de l'Arabie saoudite et de la Russie. Les actions du secteur des matériaux ont aussi contribué à la performance de l'indice, le cuivre ayant rebondi d'un creux inégalé depuis un mois dans l'espoir de nouvelles mesures de stimulation économiques pour la Chine, le plus grand consommateur de ce métal, quand les statistiques ont révélé que le secteur de la consommation de l'Empire du Milieu a basculé dans la déflation en juillet. L'indice des prix à la consommation a chuté de 0.3% en glissement annuel en juillet. C'était la première baisse depuis février 2021 alors que l'indice des prix à la production a reculé un dixième mois de suite, affichant une baisse de 4.4%. Comme la deuxième économie mondiale a du mal à relancer la demande, on craint que la Chine n'entre dans une ère de croissance économique beaucoup plus lente semblable à la période des « décennies perdues » du Japon, où les prix à la consommation et les salaires ont stagné pendant une génération, en net contraste avec l'inflation rapide enregistrée ailleurs. Au Canada, la valeur des permis de bâtir a augmenté de 6.1% en juin par rapport à mai. Le secteur résidentiel a révélé une augmentation des intentions de construire dans le segment des maisons individuelles, alors que les composantes industrielle et institutionnelle étaient en hausse dans le secteur non résidentiel. La valeur des permis de bâtir était en hausse dans six provinces, les plus fortes augmentations ayant été enregistrées en Colombie-Britannique. Selon une analyse de S&P Global Commodity Insights, les émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) de la production canadienne des sables bitumineux étaient stationnaires en 2022, même si la production totale a augmenté. Cette dernière a dépassé les 3.1 millions de barils par jour (b/j) l'an dernier, soit une augmentation de plus de 50,000 b/j. Parmi les entreprises, les actions cotées au Canada de Nuvei Corp ont chuté de plus de 39% quand on a appris que le bénéfice net de la société avait diminué de moitié. Aux États-Unis, les principaux indices de Wall Street ont reculé, un jour après la parution d'un rapport qui a révélé que les Américains ont emprunté plus que jamais sur leurs cartes de crédit au cours du dernier trimestre. La Banque de réserve fédérale de New York a dit que la dette sur cartes de crédit des États-Unis a dépassé les $1,000 milliards. Les actions sensibles à la hausse des taux et technologiques, comme Nvidia, Apple et Tesla, ont chuté. Les actions de WeWork se sont rapprochées de zéro aujourd'hui après un avertissement de l'ex-jeune pousse adulée d'une faillite possible, ce qui constitue un revers de fortune stupéfiant d'une société dont l'évaluation privée avait atteint $47 milliards.