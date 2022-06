National Bank of Canada : P.H. Tech rachetée par des dirigeants avec l'appui de Banque Nationale Placements Privés et de Desjardins Capital

Le fabricant de composantes de portes et fenêtres P.H. Tech, de Lévis, au Québec, annonce l'arrivée d'investisseurs stratégiques dans son capital, ce qui lui permettra de poursuivre son développement au pays tout en répondant à la forte demande sur le marché américain. Dans le cadre de cette transaction, la présidente de P.H. Tech, Caroline Dallaire, quatre membres de son équipe de direction, Banque Nationale Placements PrivésMC et Desjardins Capital ont fait équipe pour racheter la participation existante d'un fonds tiers.

Fondée en 1962 par Raymond et Dominique Dallaire, P.H. Tech est un chef de file reconnu dans l'extrusion de cadres en PVC brevetés pour les fenêtres et les portes patio ainsi que les portes complètes. Ses produits sont vendus aux manufacturiers de portes et fenêtres partout au Canada et aux États-Unis.

Située à Lévis, P.H. Tech affiche des revenus de près 100 millions de dollars. L'entreprise compte 325 employés répartis sur ses différents sites de Lévis et de Saint-Romuald, au Québec, ainsi que dans ses deux centres d'assemblage de portes patio aux États-Unis, à Leetsdale, en Pennsylvanie, et à Swainsboro, en Géorgie. Plus de 40 postes sont actuellement à pourvoir dans ses installations pour qu'elle puisse répondre à la demande.

« P.H. Tech compte des employés talentueux, passionnés et qui ont l'innovation à cœur. Cela nous permet d'offrir à notre clientèle des produits performants qui s'inscrivent bien dans les tendances de l'écoresponsabilité, ainsi que de faire rayonner le savoir-faire local partout au Canada et à l'extérieur de nos frontières. L'appui de nos partenaires BNPP et Desjardins Capital nous permet d'envisager avec beaucoup d'enthousiasme les prochaines étapes de notre développement, toujours dans le même esprit de continuité et de collaboration rapprochée avec nos clients, nos partenaires d'affaires et notre communauté », a déclaré Caroline Dallaire, présidente de P.H. Tech.

Active au sein de P.H. Tech depuis 1994, Caroline Dallaire en est la présidente depuis 2015 et représente la 2e génération de dirigeants de la famille Dallaire. Diplômée en génie industriel de Polytechnique Montréal, elle a occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise, dont ingénieure d'usine, directrice d'usine ou encore directrice de la recherche et du développement. Elle est membre du conseil d'administration de l'Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ).

« L'appui d'investisseurs agiles et patients permettra à l'entreprise de demeurer ancrée dans la région de Lévis et d'avoir les coudées franches pour poursuivre son plan de croissance, affirme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Très bien implantée au Canada, P.H. Tech recèle un fort potentiel de développement. Nous sommes fiers de lui apporter notre expertise et de l'aider à propulser le talent de ses employés à l'international. »

« Les repreneurs d'entreprises seront appelés à jouer un rôle important dans les prochaines années pour contribuer au maintien de nombreux sièges sociaux ici, a souligné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale. P.H Tech représente un bel exemple du potentiel qu'offre la rencontre d'opérateurs de talent avec des investisseurs qui ont à cœur le succès d'entreprises locales nourrissant des ambitions de croissance. »