la supervision de la progression et l'évolution des cibles et engagements en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance.

l'assurance de l'efficacité des programmes et des pratiques en matière de cybersécurité et de protection des renseignements personnels, et

M. Paré souligne que la Banque a conservé son positionnement privilégié dans le marché, malgré un contexte économique incertain tout au long de l'année 2023, marqué entre autres par la hausse des pressions inflationnistes, les taux d'intérêt élevés et l'instabilité de l'environnement géopolitique et mentionne que cette solidité témoigne de l'adaptabilité de notre organisation, ainsi que de son modèle d'affaires diversifié et équilibré.

M. Paré explique le déroulement de l'assemblée et mentionne les sujets qui sont à l'ordre du jour. Il mentionne entre autres que la Banque a reçu huit (8) propositions du Mouvement d'Éducation et de Défense des Actionnaires, dont deux (2) sont soumises au vote et qu'une proposition a été soumise par Investors for Paris Compliance, au nom de Salal Foundation et qu'à la suite de discussions avec la Banque, cet actionnaire a accepté de retirer la proposition.

Robert Paré, président du Conseil d'administration de la Banque (le « Conseil ») et de l'assemblée souhaite la bienvenue aux actionnaires. Il est accompagné du président et chef de la direction, Laurent Ferreira et du premier vice-président, Affaires juridiques et secrétaire corporatif, Dominic Paradis, qui agit comme secrétaire de l'assemblée. Les administrateurs, la candidate au poste d'administratrice, les membres de la haute direction ainsi que des représentants de Deloitte assistent à l'assemblée.

et de contribuer à la création de solutions durables, ainsi qu'à l'épanouissement de sa clientèle dans son propre parcours vers une économie durable.

M. Paré indique qu'au cours de l'année 2024, le Conseil continuera de superviser l'exécution du plan ESG de la Banque et la mise en œuvre de ses principes directeurs, entre autres, dans les produits et services durables offerts par la Banque et ses filiales, ainsi que dans l'offre-conseil pour accompagner ses clients dans leurs projets personnels ou d'entreprise.

M. Paré remercie tous les employés de la Banque, les membres de l'Équipe de direction, ainsi que les membres du Conseil pour leur contribution au succès de la Banque.

Il annonce qu'Arielle Meloul-Wechsler,vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada, est candidate à l'élection à un poste d'administratrice pour la première fois.

M. Paré remercie chaleureusement Maryse Bertrand et Lino A. Saputo, lesquels ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat, pour leur dévouement, leur collégialité, leurs sens de la Banque et leur apport global, au cours des 12 dernières années, ayant participé à la croissance de la Banque, qui s'impose comme un leader dans son secteur.

Allocution du président et chef de la direction

Laurent Ferreira félicite Robert Paré pour sa première année comme président du Conseil et souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il mentionne la présence des membres de l'Équipe de direction et souligne leur dévouement et leur passion au quotidien.

Il souhaite la bienvenue à Arielle Meloul-Wechsler et remercie également Maryse Bertrand et Lino A Saputo pour leur contribution comme membres du Conseil et pour l'avoir accueilli au sein du Conseil d'administration pendant sa transition au poste de président de la Banque.

Le président et chef de la direction souligne que la Banque a affiché une bonne performance au cours de l'exercice 2023, malgré un environnement incertain. Il indique qu'elle a continué d'évoluer dans un environnement complexe où le resserrement de la politique monétaire et l'inflation ont exercé une pression accrue sur les consommateurs et les entreprises au Canada, en plus des tensions et conflits géopolitiques qui ont aggravé l'incertitude macroéconomique.

Il spécifie que pour la première fois de l'histoire de la Banque, son revenu total a dépassé le cap des 10 milliards de dollars et explique comment elle a généré une croissance organique dans l'ensemble de ses secteurs d'affaires.

Il précise que ce succès revient à l'ensemble des employés qui demeurent à l'écoute des clients et qui continuent de faire preuve d'agilité et de détermination et il remercie les employés et les clients.

M. Ferreira poursuit en présentant quelques enjeux importants pour la Banque. Il soulève que la productivité canadienne devrait être la priorité numéro 1 et que tous les investisseurs et les banques doivent contribuer à renforcer l'économie canadienne en investissant à l'intérieur des frontières. Il stipule que le rôle du gouvernement est essentiel à la création d'un environnement opérationnel qui stimulera et encouragera les investissements au Canada. Il rappelle qu'il faut travailler en partenariat avec les universités, le secteur privé et le gouvernement pour bâtir des écosystèmes solides et des industries compétitives qui attireront des capitaux et des talents.

Le président et chef de la direction poursuit en parlant d'environnement et mentionne que la Banque continue d'assumer avec conviction son rôle dans la transition énergétique et qu'elle agit sur deux fronts en gérant l'impact de ses propres activités et en soutenant ses clients, y compris les entreprises à forte intensité carbone, dans leur parcours de décarbonation. Il énonce que la Banque se distingue sur ce plan en étant un leader parmi les banques nord-américaines au chapitre du financement des énergies renouvelables et il précise qu'elle finance, depuis cette année, plus d'énergie renouvelable que non renouvelable.

Il souligne la progression de la Banque en matière d'inclusion et de diversité et indique que plus de 30% des employés de la Banque sont issus de diverses communautés culturelles, qu'ils proviennent de 145 pays et parlent plus de 65 langues. Il mentionne que les femmes représentent plus de 51% de la main d'œuvre, dont près de 45% d'entre elles occupent des postes de cadres séniors. Il est fier de souligner également que la Banque a atteint la parité au sein de l'Équipe de direction. M. Ferreira soulève le fait que la Banque est également à sa

