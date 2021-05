National Bank of Canada : Tennis Canada et la Banque Nationale s'associent dans le cadre d'une initiative novatrice en faveur de l'égalité des genres

Tennis Canada et la Banque Nationale ont annoncé aujourd'hui qu'ils collaboreront à une stratégie pour les dix prochaines années visant à amorcer des changements significatifs pour promouvoir l'égalité des genres au tennis. Ce programme à volets multiples constitue un jalon important de l'entente de partenariat avec la Banque Nationale et démontre l'appui indéfectible de cette dernière envers le développement du tennis au Canada. Dans le cadre de ce programme, Tennis Canada et la Banque Nationale créeront de nouvelles initiatives pour les femmes et les filles afin de les encourager à continuer de jouer, à adopter en plus grand nombre ce sport et à devenir des joueuses pour la vie ou des entraîneures. Ces dernières pourront ainsi récolter les bienfaits d'un mode de vie sain et se réaliser grâce au sport. Comme l'a révélé une étude récente menée par Femmes et sport au Canada en collaboration avec la Fondation Bon départ de Canadian Tire, une fille sur trois abandonne le sport à l'adolescence, comparativement à un garçon sur dix, tandis que 62 pour cent des jeunes Canadiennes ne pratiquent aucun sport. Malgré la pandémie de COVID-19, Tennis Canada a déjà pris des mesures pour atteindre cet objectif. L'organisme a embauché un groupe d'entraîneures et du personnel de soutien féminin hautement qualifié, notamment l'ancienne troisième joueuse mondiale Nathalie Tauziat et l'ancienne joueuse professionnelle Lan Yao-Gallop, pour agir à titre d'entraîneures de tournée auprès des jeunes joueuses faisant partie de la relève élite. Katy Shulaeva, une autre ancienne joueuse professionnelle, a également été embauchée comme entraîneure au Centre régional d'entraînement de Toronto, alors que Dana Sinclair, conseillère en force mentale, s'est jointe à l'équipe de l'élite de Tennis Canada. Trois volets ont été identifiés pour la stratégie. Tennis Canada peaufine actuellement les détails du programme qui sera déployé en 2022. À voix égale : au tennis, la voix des femmes doit être égale sur tous les fronts, des blogueuses aux commentatrices sportives et aux directrices de tournois, en passant par le nombre d'heures de présentation des tournois féminins, la couverture des tournois et le vocabulaire utilisé pour décrire les matchs de tennis et les joueuses. Tennis Canada veut donner l'exemple et vise à donner une voix égale aux femmes en collaborant avec ses partenaires de diffusion. Professionnalisation : établir un plan de succession prioritaire pour une représentation égale des femmes dans les rôles clés et la parité dans tous les aspects de l'industrie du tennis, du conseil d'administration aux cadres supérieurs, en passant par les responsables de tournois, les entraîneurs et les officiels. Cheminement de participation : Tennis Canada, en partenariat avec les associations provinciales de tennis, l'Association des professionnels du tennis (APT) et d'autres partenaires de programme, contribuera à offrir un cheminement inclusif et des possibilités de participation qui attirent et gardent les jeunes filles actives dans le tennis. Ces initiatives visent également à inciter les femmes à intégrer la profession d'entraîneure et d'instructrice de tennis ainsi qu'à accéder aux niveaux les plus élevés. Bianca Andreescu, vedette canadienne du tennis et championne en titre de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, a également été nommée première ambassadrice honoraire du programme. « Être la première ambassadrice de ce programme est un réel honneur », confiait Andreescu. « J'espère que, grâce à ce programme, nous pourrons inspirer plus de femmes et de filles à jouer au tennis, à adopter un mode de vie sain et même à poursuivre une carrière dans ce sport, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur de celui-ci. » « Le lancement de cette initiative est un moment déterminant pour le tennis au Canada, alors que nous visons à accroître la participation des femmes et des filles à tous les niveaux de notre sport », commentait madame Jennifer Bishop, présidente du conseil d'administration de Tennis Canada et membre du comité de la Coupe Billie Jean King de l'ITF. « Je tiens à remercier la Banque Nationale pour son incroyable soutien envers ce programme porteur de changement. Nous collaborerons pour accroître la participation et la visibilité des femmes au tennis. Cette initiative nous offre également une excellente scène pour promouvoir nos joueuses actuelles, nos entraîneures, les membres de notre personnel et nos parties prenantes, puisque Tennis Canada se positionne comme un chef de file dans ce domaine. » « L'inclusion et la diversité sont des valeurs fondamentales à la Banque Nationale et c'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de travailler avec Tennis Canada sur ce programme phare. Le sport apporte beaucoup de bienfaits sur la santé physique et mentale et peut avoir un impact positif sur tous les aspects de notre vie. Il est donc essentiel de permettre aux femmes et aux filles de tous les niveaux d'avoir les mêmes chances de s'épanouir grâce à l'activité physique », mentionne Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale. La campagne « Filles. Set. Match. » est lancée Pour souligner le début du programme, Tennis Canada lance également aujourd'hui la campagne « Filles. Set. Match. », conçue par l'agence de création internationale Sid Lee, qui vise principalement à inciter les jeunes femmes et les filles à persévérer dans leur sport pendant l'adolescence. La vidéo de 30 secondes présente plusieurs jeunes filles démontrant leur caractère, leur talent et leur résilience. Elle vise à encourager les jeunes filles à continuer à pratiquer leur sport tout en présentant Bianca Andreescu comme une source d'inspiration. Nous vous invitons à cliquer ici pour la regarder. Par cette campagne, Tennis Canada désire faire découvrir aux gens les différentes possibilités de participation et d'évolution des filles au tennis, un premier pas crucial vers l'égalité. « Nous félicitons Tennis Canada pour son engagement à mettre en valeur la force et le succès des femmes et des filles au tennis par le biais de la campagne Filles. Set. Match. », déclarait madame Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale de Femmes et sport au Canada. « Nous sommes fiers de collaborer avec Tennis Canada pour l'aider à concrétiser sa vision de l'égalité des genres au tennis. Cette campagne sera particulièrement significative dans le contexte de la stratégie pluriannuelle de Tennis Canada en matière d'égalité des genres qui, nous en sommes convaincus, contribuera grandement à la croissance et au développement à long terme de ce sport au Canada. »

