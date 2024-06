La National Bank of Fujairah PJSC (NBF) est une société publique basée aux Émirats arabes unis qui fournit des services bancaires et financiers commerciaux par l'intermédiaire d'un réseau de 14 succursales. La banque, ainsi que sa filiale, opère dans trois secteurs d'activité : le secteur de la banque de gros offre une gamme de produits et de services, y compris des produits de crédit et de financement du commerce, et des services aux grandes entreprises et aux petites et moyennes entreprises clientes par le biais d'unités distinctes et aux institutions financières, et accepte les dépôts ; le secteur de la banque de détail offre une gamme de produits et de services aux particuliers et aux personnes fortunées, y compris des prêts personnels et hypothécaires, des cartes de crédit, d'autres transactions et soldes, et accepte les dépôts, et le secteur de la trésorerie, de la gestion de l'actif et du passif (ALM) et autres se charge de la gestion de l'actif et du passif de la banque.En juin 2013, la Banque a créé une nouvelle filiale en propriété exclusive, NBF Capital Limited.

Secteur Banques