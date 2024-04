Il y a dix ans, la Grèce était en proie à une crise de la dette dévastatrice, marquée par des années d'austérité, de difficultés et de troubles. Aujourd'hui, fonctionnaires et investisseurs estiment que 2024 pourrait être l'année de son rebond.

L'économie grecque devrait croître de près de 3 % cette année, se rapprochant ainsi de son niveau d'avant la crise de 2009 et dépassant largement la moyenne de la zone euro, qui est de 0,8 %.

Les coûts d'emprunt sont tombés en dessous de ceux de l'Italie, et les banques renflouées pendant la crise devraient être entièrement privatisées pour la première fois depuis des décennies - une mesure que certains des plus grands investisseurs du pays considèrent comme un dernier signe de normalité.

"L'élimination (de la participation de l'État) est une étape importante", a déclaré Wim-Hein Pals, de la société de gestion d'actifs Robeco, qui a récemment acheté des actions dans les banques grecques.

"L'économie grecque est en bonne position pour bénéficier de la poursuite de la croissance à l'avenir.

Le redressement de la Grèce, dont la crise de la dette menaçait de provoquer l'effondrement de l'ensemble de la zone euro, est frappant, du moins sur le papier. Aujourd'hui, le pays est confronté à un nouveau problème : il est freiné par la stagnation au sein des mêmes géants de la zone euro qui ont autrefois imposé des réformes strictes à son économie.

Après avoir été coupée des marchés internationaux pendant des années, la Grèce a retrouvé une cote de crédit de première qualité en 2023. Le mois dernier, lorsque le fonds de sauvetage de l'État a vendu sa participation dans la banque du Pirée, l'une des plus importantes du pays, la vente a été sursouscrite huit fois.

Des défis subsistent cependant. La baisse du taux de natalité et les pénuries de main-d'œuvre menacent les perspectives à long terme, et la propagation des catastrophes climatiques, comme les incendies de forêt et les inondations, a mis à rude épreuve les finances publiques.

De nombreux Grecs ordinaires, ébranlés par la crise, disent qu'ils ne voient guère de différence, alors que les économistes affirment que les bénéfices plus larges du rebond prendront du temps. Pour assurer une croissance à long terme, le pays doit se diversifier au-delà des moteurs économiques habituels que sont le tourisme, l'immobilier et les services.

Plus de la moitié des investissements directs étrangers en Grèce, qui se sont élevés à environ 7,5 milliards d'euros (7,98 milliards de dollars) en 2022, proviennent de pays d'Europe du Nord tels que la France et l'Allemagne, qui sont aux prises avec une faible croissance. Les exportations grecques, telles que les produits agricoles, les carburants et les produits pharmaceutiques - dont les deux tiers sont destinés à l'Union européenne - ont chuté de près de 9 % l'année dernière. La croissance économique s'est ralentie pour atteindre 2 % en 2023, en partie à cause du retard pris par les pays voisins.

"La baisse des prévisions de croissance en Europe affecte la Grèce de deux manières principales. Par la pression sur les exportations... et par le coût plus élevé de l'argent", a déclaré Nikos Vettas, directeur du groupe de réflexion économique IOBE.

LES FINANCES SE REDRESSENT

Des décennies d'évasion fiscale et de dépenses excessives ont rattrapé la Grèce en 2009, lorsque le pays est entré en récession et que le gouvernement a révélé l'existence d'un gigantesque trou dans ses finances, ce qui a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux.

En 2015, la Grèce a signé trois plans de sauvetage avec la zone euro et le Fonds monétaire international pour un montant de 280 milliards d'euros. En contrepartie, il a accepté des mesures d'austérité qui ont réduit les salaires et les pensions du secteur public et déclenché des années de manifestations violentes.

Depuis que la Grèce est sortie du plan de sauvetage en 2018, elle a relancé son système bancaire et s'est appuyée uniquement sur les marchés de la dette pour ses besoins d'emprunt. En 2022, elle a remboursé le FMI deux ans avant la date prévue.

Le calme est largement revenu. Sur la place centrale Syntagma d'Athènes, où il y a dix ans des manifestants lançaient des bombes à essence contre la police anti-émeute pour protester contre les mesures d'austérité, des musiciens animent aujourd'hui les touristes qui s'assoient à l'ombre de ses orangers acidulés.

Les visites de l'Acropole, le site antique le plus connu de Grèce, atteindront 3,8 millions en 2023, soit près de quatre fois plus qu'au plus fort de la crise.

L'INÉGALITÉ DEMEURE

Pour de nombreux Grecs, cependant, la reprise économique ne s'est pas traduite par une amélioration du niveau de vie.

Le taux de chômage reste supérieur à 10 %, soit le deuxième taux le plus élevé de l'UE après l'Espagne, et le PIB par habitant en termes de pouvoir d'achat est l'un des plus faibles de l'Union, selon les données d'Eurostat. Le salaire mensuel moyen de 1 175 euros est inférieur de 20 % à celui d'il y a 15 ans, selon les chiffres du ministère du travail.

La Grèce doit développer des secteurs où les investissements sont à plus long terme, a déclaré M. Vettas de l'IOBE, "comme les projets d'infrastructure et l'industrie manufacturière".

Les syndicats ont organisé une grève générale mercredi, au cours de laquelle les trains, les bus, les bateaux et les taxis ont été arrêtés et des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer une augmentation des salaires. Certaines personnes ne se sont pas remises d'avoir tout perdu lorsque l'économie s'est effondrée.

Periklis Fryganas a contracté un prêt bancaire en 2009 pour agrandir son atelier de réparation de motos à Athènes, mais la crise a fait chuter son chiffre d'affaires de 90 % au cours des six années suivantes. Il a fermé l'atelier en 2020 et a récemment perdu l'appartement qu'il partageait avec sa femme au chômage et ses trois fils, après l'avoir utilisé comme garantie du prêt.

"La crise a brisé beaucoup de gens et j'en faisais partie", a déclaré M. Fryganas, âgé de 61 ans. Les choses ne s'améliorent que pour les "riches", tous les autres perdent. (1 dollar = 0,9404 euro)