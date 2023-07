National Bankshares, Inc. est une société holding financière pour la National Bank of Blacksburg (la Banque). La Banque est orientée vers la communauté et propose une gamme complète de services bancaires de détail et commerciaux aux particuliers, aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux gouvernements locaux. La banque concentre ses prêts sur les petites et moyennes entreprises et les particuliers. Les types de prêts comprennent les prêts commerciaux et agricoles, l'immobilier commercial, la construction de propriétés commerciales et résidentielles, l'immobilier résidentiel, le crédit immobilier et divers produits de prêts à la consommation. Les produits de dépôt de la banque comprennent des comptes de dépôt à vue rémunérés et non rémunérés, des comptes de dépôt du marché monétaire, des comptes d'épargne, des certificats de dépôt, des comptes d'épargne santé et des comptes de retraite individuels. Des cartes de débit et de crédit pour les entreprises et les consommateurs sont disponibles. Elle propose également d'autres services divers, tels que des lettres de crédit, un dépôt de nuit, des coffres-forts, des services de paiement de services publics et des transferts automatiques de fonds.

Secteur Banques