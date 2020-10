National Beverage Corp. : Techniquement solide

Données financières USD EUR CA 2021 1 075 M - 917 M Résultat net 2021 159 M - 135 M Tréso. nette 2021 416 M - 355 M PER 2021 24,6x Rendement 2021 1,38% Capitalisation 3 948 M 3 948 M 3 368 M VE / CA 2021 3,29x VE / CA 2022 3,09x Nbr Employés 1 550 Flottant 22,8% Prochain événement sur NATIONAL BEVERAGE CORP. 03/12/20 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 74,25 $ Dernier Cours de Cloture 84,67 $ Ecart / Objectif Haut 0,39% Ecart / Objectif Moyen -12,3% Ecart / Objectif Bas -38,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nick A. Caporella Chairman & Chief Executive Officer Joseph G. Caporella President & Director George R. Bracken Executive Vice President-Finance Timothy C. Barker Executive Director-Strategic IT Samuel C. Hathorn Independent Director