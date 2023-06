National Beverage Corp. est une société de portefeuille. La société développe, produit, commercialise et vend un portefeuille distinctif d'eaux gazeuses, de jus, de boissons énergétiques et de boissons gazeuses non alcoolisées, principalement aux États-Unis et au Canada. Les marques de la société consistent en des boissons destinées aux consommateurs actifs et soucieux de leur santé (Marques Power+), notamment des eaux gazeuses, des boissons énergétiques et des jus. Le portefeuille de marques Power+ de la société comprend les produits d'eau gazeuse LaCroix, LaCroix Curate et LaCroix NiCola ; les boissons énergétiques et les shots Clear Fruit et Rip It ; et les jus et produits à base de jus Everfresh, Everfresh Premier Varietals et Mr. En outre, la société produit et distribue des boissons gazeuses, notamment les marques Shasta et Faygo. La société distribue ses produits par le biais de trois principaux canaux de distribution : à emporter, de proximité et de restauration. Le canal de distribution des produits à emporter est constitué d'épiceries nationales et régionales, de clubs de consommateurs et de magasins de commerce électronique.

Secteur Boissons non alcoolisées