National CineMedia, Inc. est une société de médias qui exploite la plate-forme publicitaire du cinéma aux États-Unis. Sa plateforme comprend plus de 18 400 écrans dans plus de 1 400 cinémas dans 190 zones de marché désignées. Elle présente plusieurs formats de The Noovie Show en fonction du circuit de salles dans lequel il est diffusé, y compris un inventaire publicitaire après l'heure de diffusion annoncée. Elle vend également de la publicité sur son LEN, une série d'écrans situés dans les halls des cinémas, ainsi que d'autres formes de publicité et de promotion dans les halls des cinémas. Elle vend également de la publicité numérique en ligne et mobile par l'intermédiaire de son Accélérateur d'audience, à travers son ensemble de propriétés numériques Noovie et une variété de lieux complémentaires hors domicile, tels que les restaurants, les magasins de proximité et les campus universitaires. Le format Noovie Show with Post-Showtime Inventory est composé des mêmes segments que ceux inclus dans le Classic Noovie Show, à savoir silver pod, gold pod, pre-trailer pod et platinum position.

Secteur Publicité et marketing