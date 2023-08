La National Cleaning Co KSCP est une société basée au Koweït qui fournit des services de nettoyage et de gestion des déchets. La société opère dans quatre secteurs d'activité : le secteur du nettoyage comprend les contrats de nettoyage extérieur et environnemental, ainsi que la fourniture et la vente d'équipements et de matériels de nettoyage nécessaires au traitement de la pollution de l'environnement ; le secteur agricole comprend les contrats de développement, de commercialisation et de nettoyage des jardins, ainsi que la location d'équipements agricoles ; le secteur immobilier comprend la propriété, l'exploitation et l'investissement de biens immobiliers, et le secteur de l'investissement financier est engagé dans l'investissement sur le marché monétaire, dans des sociétés et des projets associés. En avril 2012, la société a créé une filiale à part entière, à savoir NCC International Farm.