National Enterprises Limited (NEL) est une société holding d'investissement basée à Trinité-et-Tobago. Elle exerce ses activités dans les domaines de la transformation alimentaire, de la détention d'investissements, de la fourniture de télécommunications et de la fabrication d'ammoniac. Ses filiales comprennent National Flour Mills Limited, NEL Power Holdings Limited et Telecommunications Services of Trinidad and Tobago (TSTT).