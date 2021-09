Bus : National Express va racheter Stagecoach

"Les conseils d'administration de Stagecoach et de National Express estiment que le rapprochement potentiel constitue une proposition stratégique convaincante, susceptible de générer une croissance significative et des synergies de coûts, ainsi qu'une forte création de valeur pour les deux groupes d'actionnaires", est-il mentionné dans le communiqué. Les protagonistes envisagent de répartir à égalité les places du conseil d'administration entre les deux sociétés. Ray O'Toole deviendrait président du conseil d'administration (il a travaillé dans les deux sociétés) et Jorge Cosmen serait vice-président. Ignacio Garat et Chris Davies seront respectivement CEO et CFO.

Stagecoach pèse actuellement 375 M£ en bourse et National Express 1 376 M£.