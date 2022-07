Le bénéfice d'exploitation semestriel de la société britannique National Express bondit grâce à la reprise des voyages en été.

Le groupe a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour le semestre clos le 30 juin s'élevait à 197,8 millions de livres (240,92 millions de dollars), contre 128,2 millions de livres un an plus tôt.

"Nous pensons être bien positionnés dans un environnement inflationniste", a déclaré le directeur général du groupe, Ignacio Garat, ajoutant que la société prenait toutes les mesures nécessaires pour atténuer la pénurie de chauffeurs de bus scolaires dans l'ensemble du secteur aux États-Unis.

(1 $ = 0,8210 livre)