Les actions de National Express sont en hausse en raison de l'augmentation du revenu annuel et du rétablissement de la rémunération.

(Alliance News) - National Express Group PLC a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires plus élevé pour 2022, mais sa perte s'est creusée en raison d'une charge de dépréciation du goodwill de sa filiale ALSA basée à Madrid.

Le fournisseur de transport public basé à Birmingham a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 29% en glissement annuel, passant de 2,17 milliards de livres sterling à 2,81 milliards de livres sterling, mais que sa perte avant impôts s'était creusée, passant de 84,9 millions de livres sterling à 209,9 millions de livres sterling.

La société a déclaré que la perte statutaire était plus élevée en raison d'une dépréciation hors trésorerie de 261 millions de GBP du goodwill d'ALSA, une société exploitant des services d'autobus et d'autocars longue distance en Espagne, au Maroc, au Portugal, en Suisse et en France, rachetée par National Express en 2005.

Entre-temps, le bénéfice sous-jacent avant impôts a bondi de 39,7 millions de GBP à 145,9 millions de GBP.

"L'accent mis sans relâche sur l'effet de levier opérationnel, la discipline en matière de coûts et les mesures tarifaires réussies ont permis de rétablir le bénéfice et la marge [sous-jacents] ainsi que le rendement du capital investi", a déclaré National Express.

National Express a rétabli les dividendes à 5,0 pence par action "reflétant la confiance en l'avenir".

Ses prévisions pour 2023 sont inchangées, et elle a mis en place des "actions claires et solides" pour atténuer les vents contraires macroéconomiques et réduire les coûts.

Les actions National Express étaient en hausse de 13% à 139,94 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.