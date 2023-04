National Express : hausse du chiffre d'affaires trimestriel et lancement d'un programme de réduction des coûts

(Alliance News) - Le groupe National Express PLC a déclaré mercredi que son premier trimestre était conforme aux attentes, alors qu'il a lancé un programme d'amélioration de la productivité et de réduction des coûts dans un contexte d'incertitude persistante dans l'industrie du transport.

Les actions étaient en hausse de 4,5% à 120,50 pence mercredi matin à Londres.

Le fournisseur de transport public basé à Birmingham a déclaré un revenu de 774,4 millions de livres sterling au premier trimestre 2023. National Express a déclaré que ce chiffre était conforme aux attentes et en hausse de 25% par rapport au même trimestre de 2022.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a augmenté de 21% par rapport à l'année précédente. La société a noté que les augmentations de prix des contrats ont été bonnes dans la région et a ajouté que, sur la base des progrès réalisés à ce jour, elle s'attend à réaliser une augmentation moyenne des prix de 13% sur l'ensemble du portefeuille de contrats arrivant à échéance.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires a augmenté de 27 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du transport régulier par autocar au Royaume-Uni a augmenté de 87% par rapport à l'année précédente, ce qui reflète la reprise après l'arrêt du réseau lié à Covid l'année précédente et l'impact des grèves ferroviaires au Royaume-Uni.

National Express a déclaré que l'activité au Royaume-Uni au cours du trimestre a été affectée par la grève des chauffeurs d'autobus au Royaume-Uni, qui est maintenant réglée.

"Bien que l'accord salarial ait été plus élevé que prévu, nous travaillons en interne et avec nos partenaires Transport for West Midlands pour atténuer l'impact de ces augmentations de coûts et d'autres encore", a déclaré la société.

La société a ajouté qu'elle avait passé commande de 170 autobus électriques à deux étages supplémentaires, précisant que la flotte ainsi constituée serait la plus importante de ce type au Royaume-Uni.

Le directeur général, Ignacio Garat, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer un nouveau trimestre : "Je suis heureux d'annoncer un nouveau trimestre de progrès pour National Express, avec des recettes du groupe conformes aux attentes, bien qu'affectées par la grève des conducteurs d'autobus au Royaume-Uni, et en reconnaissant que les périodes commerciales les plus importantes pour nos activités d'autobus scolaires aux États-Unis et d'autocars au Royaume-Uni et en Espagne sont encore à venir.

"Compte tenu des incertitudes économiques et industrielles persistantes, nous avons lancé un vaste programme d'amélioration de la productivité et de réduction des coûts qui commencera à porter ses fruits au cours du second semestre de cette année. Cette initiative contribuera également à garantir que nous déployons les ressources adéquates de la manière la plus efficace possible dans l'ensemble de l'entreprise et que nous capitalisons sur les importantes opportunités de croissance qui s'offrent à nous".

National Express a déclaré qu'elle visait au moins 25 millions de livres sterling d'économies annualisées dans le cadre du programme d'amélioration de la productivité et de réduction des coûts. Elle s'attend à ce que les premiers effets bénéfiques de ces actions se fassent sentir au cours du second semestre 2023.

National Express a déclaré que des couvertures de carburant sont en place pour 100 % de ses volumes de 2023, 59 % de ses volumes de 2024 et 26 % de ses volumes de 2025. Elle a également fait état d'un "certain nombre de mécanismes" pour atténuer l'impact des accords salariaux, soulignant les accords d'approvisionnement à long terme pour la majorité de ses coûts restants non liés au personnel.

