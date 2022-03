National Express renoue avec les dividendes, étudie les options pour Stagecoach

La société, dont la tentative de rachat du plus grand opérateur britannique de bus et d'autocars Stagecoach s'est heurtée cette semaine à une surenchère de la part d'un concurrent, a déclaré jeudi qu'elle étudiait les options possibles après la contre-offre.

Les entreprises de transport se remettent encore des retombées de la pandémie alors que les économies rouvrent et que les gens montent à nouveau dans les trains et les bus pour le travail et les loisirs. Mais la reprise a été progressive car les prix du carburant, qui représentent une grande partie des coûts pour les transporteurs, montent en flèche en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine.

National Express, qui opère dans huit pays, s'attend à ce que les retombées de la crise ukrainienne soient limitées car elle a entièrement couvert ses besoins en carburant pour 2022.

La compagnie basée à Birmingham a déclaré un bénéfice sous-jacent avant impôts de 39,7 millions de livres (52,34 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, contre une perte de 106,1 millions de livres un an plus tôt.

Mercredi, Stagecoach a retiré son soutien à l'offre en actions de National Express, d'un montant de 445 millions de livres, en faveur d'une offre en espèces plus élevée, d'un montant de 594,9 millions de livres, avec un fonds appartenant au gestionnaire d'investissement DWS Infrastructure.

Le flux de trésorerie disponible de National Express s'est élevé à 123,4 millions de livres en 2021.

(1 $ = 0,7585 livre)