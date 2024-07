National Fertilizers Limited fabrique et commercialise de l'urée enrobée de neem, des engrais biologiques (solides et liquides), du soufre bentonitique et d'autres produits industriels connexes, tels que l'ammoniac, l'acide nitrique, le nitrate d'ammonium et le nitrite de sodium. Les segments de la société comprennent les engrais propres (urée, engrais biologiques et soufre bentonitique), le commerce d'engrais (locaux et importés) et les autres produits et services (produits industriels, produits agrochimiques, semences commercialisées, semences dans le cadre d'un programme de multiplication des semences). La société possède une usine de bio-engrais à Vijaipur d'une capacité de 600 tonnes de bio-engrais solides et liquides pour produire quatre souches de bio-engrais, y compris des bactéries solubilisant le phosphate (PSB), ZSB, rhizobium et azotobacter sont produites. La société dispose de dix laboratoires d'analyse des sols (six statiques et quatre mobiles) avec une capacité annuelle d'analyse d'environ 65 000 échantillons pour les macro-nutriments.