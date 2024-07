* La production de gaz est tombée à 4 milliards de pieds cubes par jour, contre 8 milliards de pieds cubes par jour en 2016, selon Gas Energy Latin America.

* L'opposition propose d'élargir le rôle du secteur privé et de restructurer la dette de 150 milliards de dollars

* Le gouvernement de Maduro propose des projets gaziers à des entreprises étrangères, mais fait face à des dettes impayées et à des sanctions.

(Mise à jour avec la signature de la licence, citation aux paragraphes 21-22)

CARACAS/MARACAY, 24 juillet (Reuters) - Griselda Ascanio tient prêt un poêle à bois improvisé dans son jardin de Maracay, à 120 kilomètres de la capitale vénézuélienne, en prévision des fréquentes interruptions de l'approvisionnement en gaz qui rendent la cuisine difficile.

"Nous ne pouvons pas nous contenter de pleurer sur notre sort", a déclaré cette administratrice de 44 ans, qui ramasse les branches tombées des arbres. "Nous avons donc appris à résoudre les problèmes nous-mêmes.

Bien qu'il possède les huitièmes réserves mondiales de gaz naturel et les plus importantes d'Amérique latine, le Venezuela s'est classé l'année dernière au 25e rang des producteurs mondiaux, selon la Revue statistique de l'énergie mondiale de l'Institut de l'énergie.

La production du pays sud-américain est tombée à 4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) cette année, contre près de 8 bcfd en 2016, selon les données de la société de conseil Gas Energy Latin America.

Une reprise de la production est urgente non seulement parce qu'elle garantirait un approvisionnement national plus fiable, mais aussi parce qu'elle pourrait atténuer les pénuries qui apparaissent dans les pays voisins tout en apportant au Venezuela des revenus en devises fortes dont il a grandement besoin.

Le problème du gaz est une question clé à l'approche de l'élection présidentielle du 28 juillet. Quel que soit le vainqueur, il aura la lourde tâche de garantir les investissements dans l'industrie gazière du pays membre de l'OPEP.

L'administration du président Nicolas Maduro a redoublé d'efforts pour proposer des projets gaziers aux entreprises étrangères depuis l'année dernière, mais les dettes impayées de longue date de nombreuses entreprises, les sanctions américaines et les énormes investissements nécessaires ont limité les progrès.

La principale coalition d'opposition, représentée par Edmundo Gonzalez lors du vote, a proposé d'élargir radicalement le rôle du secteur privé, tout en restructurant la dette de 150 milliards de dollars du pays, ce qui, selon les analystes, prendrait des années.

"Personne ne va produire massivement du gaz au Venezuela dans ces conditions, mais les projets intermédiaires à petite échelle suscitent un intérêt immédiat", a déclaré Antero Alvarado, associé directeur de Gas Energy Latin America, faisant référence aux gazoducs et aux systèmes permettant de mieux capturer et distribuer le gaz.

Les problèmes du Venezuela ont entravé le développement, entraînant une pénurie fréquente du combustible essentiel pour la cuisine, la production d'électricité et l'alimentation des usines pétrochimiques et des manufactures.

Le gaz qu'Ascanio reçoit par intermittence chez elle arrive dans des bouteilles dont la distribution est contrôlée par des groupes soutenus par le gouvernement. Ce propane subventionné est l'un des carburants les plus chers produits par les raffineries de PDVSA. Parfois, l'entreprise publique doit même importer ce gaz.

Les pays voisins, de la Colombie au Brésil en passant par Trinité-et-Tobago et de nombreux pays européens, espèrent que la production vénézuélienne permettra à terme de combler leurs propres déficits en gaz. Ils ont fait pression sur l'administration Biden pour qu'elle accorde aux projets gaziers des exemptions de sanctions, ont déclaré des cadres de l'entreprise et des représentants du gouvernement.

PDVSA et sa filiale gazière n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

BRÛLER LE GAZ À LA TORCHE

Les réserves prouvées de gaz du Venezuela, qui s'élèvent à près de 200 billions de pieds cubes (tcf), sont pour la plupart inexploitées.

"La production de gaz naturel du Venezuela a toujours été limitée par rapport à son potentiel", a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie dans un rapport publié en février, attribuant cette situation à un climat d'investissement défavorable, au manque d'infrastructures et à l'incapacité de développer des projets.

Environ 80 % de la production de gaz du Venezuela est associée à la production de pétrole brut.

Au cours des cinq dernières années, le gaz non traité brûlé dans l'atmosphère lors de la production de pétrole a dépassé les volumes vendus commercialement, faisant du pays l'un des plus grands torcheurs de gaz naturel au monde, selon l'EIA.

Le gouvernement socialiste de M. Maduro a eu des entretiens non concluants avec des entreprises européennes, dont Repsol, Eni et Shell, au sujet d'un projet à forte intensité de capital visant à récupérer jusqu'à 1,5 tcf de gaz brûlé pour le marché intérieur et les exportations.

Au large des côtes, les grands projets d'exploration et de production de gaz restent pour la plupart au point mort, en particulier l'énorme projet Mariscal Sucre, d'une capacité de 12 tcf. Seul un de ses quatre champs fait l'objet de négociations actives entre le gouvernement et les entreprises énergétiques Shell et NGC (Trinité-et-Tobago) en vue d'un développement conjoint qui pourrait aboutir à une première production à la fin de l'année prochaine.

Grâce à une loi souple qui exige moins de formalités administratives pour les projets gaziers que pour les projets pétroliers, le gouvernement vénézuélien a entamé des discussions internes pour proposer un deuxième gisement, Rio Caribe, à l'investissement étranger, selon des sources familières avec le plan.

Une licence vénézuélienne de 20 ans pour le développement d'un champ gazier de 1 tcf qui s'étend dans les eaux de Trinidad, impliquant BP et NGC de Trinidad, a été accordée mercredi suite à l'autorisation américaine du projet en mai.

"Nous faisons un pas monumental dans la bonne direction", a déclaré le président Nicolas Maduro lors de la cérémonie de signature, retransmise par la chaîne de télévision publique VTV.

Le ministre du pétrole, Pedro Tellechea, a déclaré que les portes étaient ouvertes aux investisseurs étrangers à la suite des licences individuelles que Washington a récemment recommencé à délivrer pour des projets spécifiques au Venezuela.

Toutefois, de nombreux producteurs de gaz au Venezuela n'ont plus les moyens d'augmenter leur production à moins que PDVSA ne rembourse d'abord ses dettes, ont déclaré des cadres de l'entreprise.

UNE AUTRE VOIE

Dans ce qui serait un revirement politique, l'opposition souhaite rouvrir le secteur de l'énergie aux investissements étrangers par le biais de la privatisation, tout en limitant le rôle de PDVSA et en restructurant les dettes, y compris en payant certains créanciers avec du pétrole.

Cette stratégie romprait avec deux décennies de nationalisation qui ont concentré la quasi-totalité de la production, du transport, de la transformation et des ventes entre les mains de l'État, créant ainsi une longue chaîne de dettes parmi les entreprises publiques.

"Le pays aura besoin de plus d'électricité, et donc de plus de gaz", a déclaré M. Alvarado. "Si le secteur de l'électricité est privatisé, il y aura des incitations économiques à produire du gaz pour les ventes intérieures, tandis que les grands projets offshore pourraient se concentrer sur les exportations, même par le biais du GNL (gaz naturel liquéfié).