Le FTSE 100 glisse avant le long week-end, les transactions hors dividendes pèsent sur les résultats.

Les actions britanniques ont été préparées pour un long week-end avec de légères pertes mercredi, alors que les transactions ex-dividende ont affecté les actions de National Grid et Vodafone, tandis que Dr. Martens a bondi de plus de 20 % après que la marque de chaussures a relevé ses prévisions de revenus annuels.

Le blue-chip FTSE 100 a interrompu une série de cinq victoires consécutives pour chuter de 0,4 %, avec National Grid et Vodafone en baisse de 4,1 % et 3,3 %, respectivement. L'indice des valeurs moyennes, axé sur le marché intérieur, a glissé de 0,1 %.

Les marchés britanniques seront fermés jeudi et vendredi pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth.

Le FTSE 100 a clôturé le mois de mai avec un gain de 0,8 %, stimulé par les valeurs liées aux matières premières, les prix du pétrole ayant progressé dans la perspective d'une interdiction du pétrole russe par l'Union européenne. Toutefois, l'indice FTSE 250 à orientation nationale a enregistré des pertes mensuelles, touché par les inquiétudes liées à l'inflation rapide et au ralentissement économique.

"Lorsque les investisseurs seront de retour après les festivités, ils pourraient avoir une grosse gueule de bois en fonction de la tournure que prendra la Bourse au cours des prochains jours et des dernières données sur l'emploi américain prévues vendredi", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, dans une obligation.

"Les préoccupations inflationnistes semblent devoir continuer à dominer l'humeur du marché".

Dr. Martens a grimpé en flèche après que la société ait prévu une croissance optimiste de son chiffre d'affaires annuel, soutenue par des hausses de prix effectuées en réponse à l'inflation galopante et par des ventes plus importantes de ses chaussures et bottes.

Un rapport du British Retail Consortium a montré que les détaillants ont augmenté leurs prix au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie le mois dernier, sous l'effet de la hausse rapide des coûts de l'alimentation et de l'augmentation des tarifs d'énergie et de transport pour les magasins.

Les actions de Tullow Oil ont progressé de 1,7 % après que le groupe énergétique coté à Londres a annoncé son intention d'acquérir Capricorn Energy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 656,9 millions de livres (826,7 millions de dollars).

BT Group a légèrement augmenté de 0,1% après que l'organisme britannique de surveillance de la concurrence a déclaré qu'il avait commencé à enquêter sur l'accord du groupe de télécommunications visant à combiner ses activités de diffusion sportive avec Warner Bros Discovery.