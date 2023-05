Le PDG de National Grid appelle à des réformes politiques urgentes pour accélérer la transition énergétique

Par Aby Jose Koilparambil

(Reuters) - Le directeur général de la société britannique National Grid a déclaré jeudi que des réformes politiques et réglementaires urgentes étaient nécessaires pour que le pays atteigne son objectif de transition énergétique, après que la société de services publics a affiché un bond de 15 % de son bénéfice annuel.

National Grid, qui gère les systèmes énergétiques britanniques et exploite les activités liées à l'électricité et au gaz à New York et dans le Massachusetts, a enregistré un bénéfice de 4,58 milliards de livres (5,78 milliards de dollars) pour l'année qui s'est achevée le 31 mars.

Le bénéfice a été stimulé par la vigueur de ses activités aux États-Unis et par une contribution plus élevée de son unité National Grid Ventures, qui comprend l'activité d'interconnexion.

En début de semaine, National Grid a défini des domaines prioritaires pour favoriser la transition vers l'énergie nette zéro et, jeudi, le PDG John Pettigrew a déclaré à Reuters que le gouvernement et les régulateurs devaient agir avec "audace et rapidité".

La Grande-Bretagne développe la production d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire, avec pour objectif de décarboniser l'approvisionnement en électricité d'ici à 2035 afin de réduire la dépendance à l'égard des importations de gaz.

Elle s'est fixé pour objectif d'atteindre un niveau d'émissions nettes nulles d'ici à 2050 et cherche également à améliorer son indépendance énergétique après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix de l'énergie à des niveaux record.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses bénéfices sous-jacents pour l'exercice 2024 soient légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente, après que le gouvernement britannique a modifié son régime d'abattement de capital à partir du 1er avril.

La société du FTSE 100 a recommandé un dividende final de 37,60 pence, ce qui porte le dividende annuel à 55,44 pence, en hausse de 8,8 % en glissement annuel.

(1 dollar = 0,7923 livre)