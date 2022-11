Le réseau britannique National Grid lance un fonds de soutien énergétique de 50 millions de livres sterling

Le fonds ciblera les organisations caritatives qui fournissent une aide financière immédiate et d'urgence aux ménages utilisant des compteurs d'énergie à prépaiement, les organisations caritatives qui financent des mesures d'efficacité énergétique et les organisations caritatives qui fournissent des services de conseil aux ménages qui ont besoin d'aide pour les factures d'énergie, les paiements et les dettes.

De nombreuses personnes en Grande-Bretagne ont déjà du mal à faire face à une crise du coût de la vie, la hausse des factures d'énergie s'ajoutant à la hausse des prix des denrées alimentaires et à l'inflation croissante.

Alors que les prix de gros du gaz et de l'électricité ont grimpé en flèche au cours de l'année dernière, l'effet d'entraînement sur les factures de détail des ménages et des entreprises s'est accentué, plongeant des millions de personnes dans la précarité énergétique.

"Nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait que cet hiver sera financièrement très, très dur pour de nombreuses personnes et nous sommes déterminés à jouer notre rôle pour aider à alléger le fardeau financier auquel les ménages seront confrontés", a déclaré John Pettigrew, directeur général de National Grid.

La Fuel Bank Foundation, qui apporte un soutien financier d'urgence aux ménages disposant d'un compteur à prépaiement et risquant de vivre sans électricité, recevra 10 millions de livres du fonds.

Citizens Advice et Affordable Warmth Solutions, qui fournit une nouvelle isolation gratuite aux ménages qui ne remplissent pas les conditions requises par les programmes gouvernementaux, recevront également 10 millions de livres chacun, a déclaré National Grid.

(1 $ = 0,8688 livres)