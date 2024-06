National Grid plc est spécialisé dans la détention et l'exploitation de réseaux d'électricité et de gaz. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport et distribution aux Etats-Unis (54,8%) : transmission d'électricité (détention, à fin mars 2022, de 14 212 km de lignes électriques aériennes, de 175 km de câbles souterrains et de 399 sous-stations), distribution d'électricité (111 513 km de lignes électriques et 718 sous-stations) et distribution de gaz (59 153 km de gazoducs) ; - exploitation de réseaux de transport d'électricité à destination des opérateurs de transmission au Royaume Uni (18,6%) ; - transmission d'électricité au Royaume Uni (11%) : détention de 7 216 km de réseau haute-tension, de 2 551 km de câbles souterrains et de 347 sous-stations ; - distribution d'électricité et de gaz au Royaume Uni (7,9%) : distribution d'électricité (détention de 89 372 km de lignes électriques aériennes, de 137 966 km de câbles souterrains et 189 644 transformateurs), et de gaz (7 628 km de gazoducs) ; - autres (7,7%) : activités de télécoms et d'interconnexion entre les différents réseaux d'électricité nationaux, activités de stockage du gaz naturel liquéfié, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (42,3%) et Etats-Unis (57,7%). Au 31 mars 2022, l'activité de transport de gaz au Royaume Uni a été classée comme activité destinée à la vente.

Secteur Services multiples aux collectivités