(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en légère hausse ce jeudi, l'accent étant mis sur la politique des taux d'intérêt au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les yeux sont rivés sur le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui a convoqué des élections générales pour le 4 juillet, qu'il a qualifiées de "moment pour la Grande-Bretagne de choisir son avenir".

Le Premier ministre a fait le pari que l'amélioration des chiffres de l'inflation et la reprise de l'économie l'aideraient à renverser l'avance de 20 points du parti travailliste dans les sondages d'opinion.

Les actions à New York ont été touchées, mercredi, par les minutes de la banque centrale américaine, qui se sont montrées optimistes.

Les responsables de la Réserve fédérale sont de plus en plus préoccupés par l'absence de progrès dans la lutte contre l'inflation, selon les minutes de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market, certains membres ayant même suggéré une hausse des taux.

En ce qui concerne les entreprises, National Grid a annoncé une augmentation de capital de 7 milliards de livres sterling.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en légère hausse à 8 373,30

Hang Seng : en baisse de 1,6 % à 18 892,14

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,3% à 39 103,22

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,5 % à 7 811,80

DJIA : clôture en baisse de 201,95 points, soit 0,5%, à 39 671,04

S&P 500 : clôture en baisse de 14,40 points, soit 0,3%, à 5 307,01

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 31,08 points, soit 0,2 %, à 16 801,54

EUR : en baisse à 1,0826 USD (1,0840 USD)

GBP : baisse à 1,2724 USD (1,2732 USD)

USD : en hausse à 156,71 JPY (156,55 JPY)

Or : baisse à 2 365,70 USD l'once (2 389,20 USD)

(Brent : en baisse à 81,32 USD le baril (82,21 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

10:00 CEST PMI composite flash de la zone euro

16:00 CEST confiance des consommateurs de la zone euro

09:15 CEST PMI composite flash pour la France

09:30 CEST PMI composite flash pour l'Allemagne

09:30 BST UK flash composite PMI

08:30 EDT Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

08:30 EDT US initial jobless claims (en anglais)

08:30 EDT US permis de construire

09:45 EDT PMI composite flash américain

10:00 EDT Ventes de logements neufs aux Etats-Unis

10:30 EDT US EIA stocks de gaz naturel

11:00 EDT Activité manufacturière de la Fed de Kansas City (États-Unis)

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan relève Unilever à "surpondérer" (sous-pondérer) - objectif de cours 5 100 (3 600) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

National Grid a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 31 mars est tombé à 3,05 milliards de livres sterling, contre 3,59 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation a chuté à 4,48 milliards de livres sterling, contre 4,88 milliards de livres sterling. Le chiffre d'affaires est tombé à 19,85 milliards de livres sterling, contre 21,66 milliards de livres sterling l'année précédente. National Grid a augmenté son dividende de 55,44 à 58,52 pence. Elle a également annoncé une augmentation de capital entièrement souscrite de 7 milliards de livres sterling par le biais d'une émission de droits afin de financer un investissement de 60 milliards de livres sterling dans l'infrastructure du réseau énergétique au cours des cinq années à venir jusqu'à la fin mars 2029, soit près du double de l'investissement réalisé au cours des cinq dernières années. Pour l'avenir, National Grid se concentre sur son plan d'investissement quinquennal. Le directeur général, John Pettigrew, a déclaré que cet investissement renforçait la position de l'entreprise "en tant que leader de la transition énergétique au Royaume-Uni et dans le nord-est des États-Unis". Il a ajouté : "Nous vivons une période sans précédent pour notre industrie, qui crée des opportunités significatives pour National Grid aujourd'hui, au cours des cinq prochaines années et pour les décennies à venir. Notre nouveau plan d'investissement quinquennal apportera une valeur et un rendement à long terme à nos actionnaires, soutiendra plus de 60 000 emplois supplémentaires et accélérera la décarbonisation du système énergétique pour les économies numériques et électrifiées de l'avenir."

Aviva a indiqué que les primes d'assurance générale ont augmenté de 16 % par an pour atteindre 2,7 milliards de livres sterling au premier trimestre 2024. Pour ce qui est de l'avenir, Aviva a réitéré ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant un bénéfice d'exploitation de 2 milliards de livres sterling d'ici 2026. "Il s'agit d'une nouvelle série d'excellents résultats, qui s'inscrivent dans la continuité de nos excellentes performances commerciales. Notre modèle d'entreprise diversifié continue de porter ses fruits et nous sommes en croissance dans l'ensemble du groupe", a déclaré la PDG Amanda Blanc.

ENTREPRISES - FTSE 250

Hargreaves Lansdown a rejeté mercredi une offre de rachat émanant d'un groupe de sociétés de capital-investissement, dont CVC Advisers. Dans une brève déclaration, le consortium qui comprend CVC Advisers Ltd, Nordic Capital XI Delta, et Platinum Ivy B 2018 RSC Ltd, une filiale à 100 % de l'Abu Dhabi Investment Authority, a confirmé avoir fait une offre pour la plateforme d'investissement et la société de services financiers. Le consortium a déclaré qu'il envisageait une offre éventuelle pour Hargreaves Lansdown après avoir fait une proposition de 985 pence par action le 26 avril. Hargreaves Lansdown a rejeté la proposition, a indiqué le consortium.

Wizz Air a annoncé que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars a bondi de 30 % pour atteindre 5,07 milliards de livres sterling, contre 3,90 milliards de livres sterling l'année précédente. La compagnie aérienne a réalisé un bénéfice avant impôts de 341,1 millions de livres sterling, contre une perte de 546,6 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, Wizz Air a déclaré que les opérations du nouvel exercice financier étaient "encourageantes", avec une demande soutenue et une dynamique de réservation positive pour l'été. "Une demande saine et soutenue pour le transport aérien sur tous nos marchés a été une caractéristique déterminante de F24, indiquant que la poussée observée après la pandémie s'est transformée en une tendance à plus long terme dans le comportement des consommateurs. Wizz Air s'est fortement positionnée par rapport à cette tendance, comme le reflètent nos performances pour l'année", a déclaré Jozsef Varadi, PDG de Wizz Air.

Tate & Lyle a annoncé que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars est tombé à 1,65 milliard de livres sterling, contre 1,75 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois augmenté de 48 %, passant de 152 millions de livres sterling à 226 millions de livres sterling. Tate & Lyle a annoncé un dividende final de 12,9 pence par action, ce qui porte le dividende annuel à 19,1 pence par action, soit une hausse de 3,2 %. Le PDG Nick Hampton a déclaré : "Dans des conditions de marché difficiles, nous avons connu une nouvelle année de solides performances financières et de progrès stratégiques, avec une forte croissance des bénéfices et de la productivité, une excellente génération de liquidités et de nouveaux progrès dans la transformation de l'entreprise".

AUTRES ENTREPRISES

Les coureurs et les actionnaires activistes se préparent à interpeller Deliveroo sur les bas salaires, les conditions de travail et la sécurité de l'emploi lors de son assemblée générale annuelle. Le conseil d'administration sera confronté aux questions des chauffeurs de Deliveroo, coordonnées par ShareAction et l'Independent Workers Union of Great Britain, lors de la réunion qui se tiendra jeudi dans les bureaux du cabinet d'avocats White & Case, dans le centre de Londres. Ils reprocheront à Deliveroo de ne pas s'être engagé auprès des utilisateurs qui disent avoir été confrontés à des difficultés financières croissantes au cours des 12 derniers mois. Les coureurs ont exprimé des frustrations similaires lors de l'assemblée générale annuelle de l'année dernière, au cours de laquelle ils ont également protesté contre le salaire mirobolant du fondateur et PDG Will Shu.

