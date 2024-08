National HealthCare Corporation (NHC) a pour principale activité l'exploitation d'établissements de soins infirmiers spécialisés, d'établissements d'aide à la vie autonome, d'établissements de vie indépendante, d'agences de soins à domicile et de soins palliatifs, et d'hôpitaux de santé comportementale. Ses activités comprennent la fourniture de soins infirmiers spécialisés subaigus et post-aigus, de soins infirmiers intermédiaires, de soins de réadaptation, de soins pour la mémoire et la maladie d'Alzheimer, de services pour personnes âgées, de services de soins à domicile, de services de soins palliatifs et de services de santé comportementale. En outre, elle fournit des services de gestion, des services comptables et financiers, ainsi que des services d'assurance à des opérateurs tiers d'établissements de soins de santé. Elle possède également 10 propriétés de soins de santé et loue ces propriétés à des opérateurs tiers. Son activité s'articule autour de deux segments : les services aux patients hospitalisés, qui comprennent l'exploitation d'établissements de soins infirmiers qualifiés, d'établissements d'aide à la vie autonome et d'hôpitaux de santé comportementale, et les services de soins à domicile et d'hospice.