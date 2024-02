National Hotels Co BSC est une société d'actionnariat public basée à Bahreïn qui opère dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. La société est propriétaire de l'hôtel Diplomat Radisson Blu situé à Manama. L'hôtel comprend 246 chambres, des bars, des restaurants, des salles de banquet et de conférence. La société investit également dans d'autres sociétés privées et publiques à responsabilité limitée. Ses projets comprennent la construction de la résidence et des suites The Diplomat Radisson SAS, une tour de 13 étages adjacente à l'hôtel, comprenant 121 appartements avec services complets.