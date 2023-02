National Milk Records enregistre une hausse "solide" de ses revenus et bénéfices

National Milk Records PLC - fournisseur de services d'information sur les technologies agricoles au secteur laitier britannique, basé à Chippenham, en Angleterre - affiche un revenu de 12,0 millions GBP pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, soit une hausse de 5,0 % par rapport aux 11,4 millions GBP de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt s'élève à 785 000 GBP, en hausse de 4,7 % par rapport aux 750 000 GBP. Plus impressionnant encore, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement augmente de 17 % pour atteindre 1,3 million GBP, contre 1,2 million GBP l'année précédente. Elle ne propose pas de dividende intérimaire, inchangé par rapport à l'année précédente. Elle a versé un dividende final de 2,0 pence pour l'exercice 2022, en hausse de 33 % par rapport à 1,5 pence l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, National Milk Records déclare que les échanges pour le premier semestre de l'exercice financier ont été positifs, "de nombreux secteurs de l'entreprise continuant d'être performants".

Le directeur financier Mark Frankcom déclare : "Les résultats du premier semestre de l'exercice financier montrent une solide performance d'une année sur l'autre. La croissance de notre chiffre d'affaires démontre la validité de notre stratégie consistant à nous concentrer sur nos services de base tout en recherchant simultanément des opportunités d'innovation."

Cours actuel de l'action : 118,5 pence

Évolution sur 12 mois : +20%.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.