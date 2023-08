National Presto Industries, Inc. opère dans le secteur des articles ménagers et des petits appareils électriques. La société opère à travers trois segments : Les articles ménagers/petits appareils, la défense et la sécurité. Le segment des articles ménagers/petits appareils conçoit, commercialise et distribue des articles ménagers et des petits appareils électriques, notamment des autocuiseurs et des marmites, des appareils électriques de cuisine et des appareils de confort. Le segment Défense fabrique des munitions de 40 mm, des assemblages mécaniques et électromécaniques de précision, des douilles de calibre moyen et des pièces métalliques ; il effectue des opérations de chargement, d'assemblage et de conditionnement (LAP) sur des produits liés aux munitions, principalement pour le gouvernement des États-Unis et les maîtres d'œuvre ; et il fabrique des détonateurs, des pastilles d'amorçage, des cartouches de déclenchement, de l'azoture de plomb, d'autres dispositifs et matériaux énergétiques militaires, ainsi que des assemblages. Le segment Sécurité, qui fournit des technologies de sécurité permettant aux organisations et aux individus de protéger ce qui est le plus important, se compose de trois entreprises en phase de démarrage.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense