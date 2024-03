National Real Estate Co KSCP (NREC) est une société d'actionnariat public basée au Koweït qui opère dans le secteur de l'immobilier. La société est principalement engagée dans l'investissement immobilier et les opérations de gestion, ainsi que dans la construction et l'entretien de biens immobiliers. La Société est organisée, avec ses filiales, en trois secteurs d'activité : le secteur Immobilier et autres opérations comprend le développement, le commerce, la location et la gestion de propriétés immobilières et d'autres activités ; le secteur Commerce de gros comprend les transactions de vente des activités de restauration dans les filiales, et le secteur Opérations d'investissement couvre les investissements dans les entreprises associées, les titres de participation et les coentreprises. Au 31 décembre 2011, les filiales de la Société comprenaient, entre autres, HRD International for Human Resources Development Company WLL et Aqaba National Real Estate Projects Company.

Secteur Développement et opérations immobilières