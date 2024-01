National Reinsurance Corporation of the Philippines est une société nationale de réassurance professionnelle basée aux Philippines. Elle fournit une capacité de réassurance vie et non-vie aux Philippines et aux marchés d'assurance voisins. Elle s'adresse aux assureurs indépendants et aux multinationales opérant aux Philippines, ainsi qu'aux (ré)assureurs étrangers désireux de diversifier leurs portefeuilles. L'activité vie de la société aide ses clients à développer de nouveaux produits pour les nouveaux marchés ou la nouvelle distribution. Elle propose également une réassurance traditionnelle des risques de mortalité et de morbidité, une réassurance médicale et une coassurance. Son activité non-vie offre une gamme complète d'accords de réassurance couvrant l'assurance automobile, l'assurance dommages, l'assurance maritime et l'assurance caution. Elle propose également des solutions sur mesure pour aider ses clients à gérer leurs risques et à développer leur portefeuille par le biais de traités et de programmes de réassurance facultative, ainsi qu'un soutien au développement de produits et de services d'assurance.

Secteur Réassurance