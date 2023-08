National Research Corporation est un fournisseur d'analyses et d'informations qui facilitent la mesure et l'amélioration de l'expérience des patients et des employés. Elle augmente également l'engagement des patients et la fidélité des clients pour les organisations de soins de santé. Le portefeuille de solutions de la société comprend des solutions de marketing, qui permettent d'améliorer le suivi de la sensibilisation, de la perception et de la cohérence des marques de soins de santé, l'évaluation en temps réel des différentiateurs concurrentiels et des outils de segmentation améliorés pour évaluer les besoins et les désirs des communautés grâce à des évaluations concurrentielles en temps réel ; les solutions d'expérience sont fournies sur la base d'un abonnement avec une plate-forme numérique multimode cross-continuum qui recueille et mesure les données et fournit ensuite des informations commerciales que ses clients utilisent pour améliorer l'expérience des patients ; les solutions de réputation permettent aux organisations de soins de santé de partager une image de leur organisation et de s'assurer que le contenu opportun et pertinent informe une meilleure prise de décision des consommateurs.