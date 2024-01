National Tyre & Wheel Limited est un importateur et un distributeur de pneus et de roues en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une activité de vente en gros connexe en Afrique du Sud. La société possède 11 entreprises sur le marché des pneus et des roues, dont Tyres4u, Exclusive Tyre Distributors, Integrated OE, Solid Plus, Statewide Tyres, Dynamic Wheel Co, Tyrelife Solutions, Tyreright, Black Rubber et Carter's Tyre Service. Tyres4U est spécialisé dans l'importation et la distribution de pneus et de chambres à air spécifiques. Exclusive Tyre Distributors et Tyrelife Solutions proposent des solutions de pneus pour voitures de tourisme, SUV, camionnettes et quatre roues motrices (4WD). Integrated OE fournit des solutions de pneus et de roues d'origine aux fabricants, en mettant l'accent sur les caravanes et les remorques de camions. Solid Plus propose des solutions de gestion des roues et des pneus. Statewide Tyres fournit des solutions de pneus économiques. Dynamic Wheel Co. propose une gamme de roues en alliage et en acier. Tyreright et Carter's Tyre Service se consacrent à la vente au détail de pneus.

Secteur Pneumatiques