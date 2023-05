Le gouverneur de Floride Ron DeSantis se lance dans la course à la Maison Blanche lors d'un événement chaotique sur Twitter

Voici trois enseignements à tirer de l'annonce de M. DeSantis :

TWITTER PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR LA SANTÉ DE VOTRE CAMPAGNE

La décision de M. DeSantis d'annoncer sa candidature à la Maison-Blanche lors d'un événement en direct avec M. Musk sur Twitter était une première.

Elle pourrait aussi être la dernière.

Pendant près de 25 minutes, le flux audio uniquement a échoué à maintes reprises, éclipsant la grande annonce de DeSantis et sapant sa tentative de commencer à gagner du terrain sur Donald Trump, son principal rival pour l'investiture du Parti républicain à la présidence.

Le fils de l'ancien président, Donald Trump Jnr, a tweeté d'un seul mot : "#DeSaster" : #DeSaster.

Le choix de Twitter et de Musk pour déclarer sa candidature semble faire partie d'une stratégie de campagne visant à ignorer largement les médias traditionnels et à courtiser ses partisans par l'intermédiaire de nouvelles plateformes de médias sociaux en ligne, considérées comme favorables aux conservateurs.

M. DeSantis cherche également à obtenir le soutien des 140 millions d'adeptes de M. Musk sur la plateforme. Beaucoup sont fans de M. Musk depuis qu'il a racheté Twitter l'année dernière, parce qu'il a rétabli les comptes et promu les opinions de nombreux utilisateurs conservateurs qui avaient été bannis de la plateforme.

Malheureusement, nombre d'entre eux n'ont pas pu entendre ce que M. DeSantis avait à dire.

Ces problèmes constituent peut-être une première leçon de campagne pour M. DeSantis : n'organisez pas un événement majeur que vous ne contrôlez pas.

TOUJOURS PAS DE MENTION DU NOM DE TRUMP

Depuis des mois, M. DeSantis fait l'objet d'une série d'attaques incessantes de la part de M. Trump. Nombreux sont ceux qui se demandent quand DeSantis va répliquer et riposter.

Cependant, une fois de plus, M. DeSantis a refusé de mentionner M. Trump par son nom lors de son événement sur Twitter et de l'annonce de sa campagne pour la Maison Blanche plus tôt dans la journée de mercredi.

Il s'est contenté de formuler deux critiques obliques à l'encontre de M. Trump en déclarant que "gouverner n'est pas un divertissement, il ne s'agit pas de construire une marque" et en dénonçant les mauvais résultats des républicains lors des dernières élections nationales.

Lorsqu'il était président, M. Trump a perdu le contrôle de la Chambre des représentants, puis du Sénat et de la Maison-Blanche.

Le soutien apporté par M. Trump à des candidats extrémistes a également été accusé d'avoir contribué à une performance républicaine plus faible que prévu lors des élections de mi-mandat en novembre dernier.

L'entrée en lice de M. DeSantis n'a pas encore répondu à la question de savoir s'il s'opposera directement à M. Trump, ni quand il le fera.

PAS DE VISION NATIONALE

Comme il l'a fait lors de ses apparitions à travers les États-Unis ces derniers mois, M. DeSantis s'est concentré mercredi sur son bilan en tant que gouverneur de Floride.

Mais il a peu parlé de ce qu'il ferait pour tous les Américains s'il devenait président.

Au lieu de cela, il s'en est pris à ses cibles habituelles, notamment la gauche "réveillée", les grands médias, les élites financières et médicales, les immigrés clandestins et le président démocrate Joe Biden.

Ces attaques pourraient être bien accueillies par l'électorat des primaires républicaines, mais il n'a pas donné d'indications précises sur la manière dont il gouvernerait.

Il s'est exprimé en termes plus généraux : "Nous pouvons et nous devons obtenir de grands résultats pour l'Amérique. Je m'engage à être un dirigeant énergique qui s'attaquera aux questions importantes", a-t-il déclaré.