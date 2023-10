NATIONAL WESTERN ET PROSPERITY LIFE GROUP ANNONCENT UNE FUSION DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS EN ESPÈCES

National Western Life Group, Inc. est une compagnie d'assurance vie par actions. Les segments de la société comprennent l'assurance vie domestique, l'assurance vie internationale, les rentes, ONL & Affiliates, et tous les autres segments. Ses activités d'assurance domestique sont autorisées à exercer dans tous les États et dans le district de Columbia, à l'exception de l'État de New York. Les produits commercialisés sont les rentes, l'assurance vie universelle et l'assurance vie traditionnelle. Ses activités d'assurance internationales consistent uniquement en un bloc fermé de polices en vigueur. La société propose un portefeuille de régimes individuels d'assurance vie entière, d'assurance vie universelle et d'assurance temporaire, ainsi que des rentes, y compris des avenants complémentaires. Ses produits d'assurance-vie offrent une protection pendant la vie de l'assuré et, dans certains cas, permettent d'accumuler une valeur de rachat avec report d'impôt. Ses produits de rente comprennent des rentes différées à prime flexible et à prime unique, des rentes indexées sur actions (à indice fixe) et des rentes immédiates à prime unique.

Secteur Assurance vie et santé