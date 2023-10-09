* NATIONAL WESTERN ET PROSPERITY LIFE GROUP ANNONCENT UNE FUSION DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS EN ESPÈCES
* NATIONAL WESTERN LIFE GROUP INC : PROPOSITION D'ACCORD POUR 500 $ PAR ACTION
* NATIONAL WESTERN LIFE GROUP INC - LA FUSION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2024
* NATIONAL WESTERN LIFE GROUP INC - LA FUSION A REÇU L'APPROBATION UNANIME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NATIONAL WESTERN
* NATIONAL WESTERN LIFE GROUP INC - LA FUSION A REÇU L'APPROBATION UNANIME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NATIONAL WESTERN
* NATIONAL WESTERN LIFE - LA CONTREPARTIE DE LA FUSION SERA ÉGALEMENT FINANCÉE PAR DES LIQUIDITÉS PROVENANT DE SOURCES INTERNES
* NATIONAL WESTERN LIFE GROUP INC - LA CONSIDÉRATION DE L'OPÉRATION SERA ÉGALEMENT FINANCÉE PAR DES EMPRUNTS DANS LE CADRE DE FACILITÉS EXISTANTES OU D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :