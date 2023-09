L'éditeur allemand Axel Springer n'a pas officiellement lancé de procédure d'offre pour les journaux britanniques Daily Telegraph et Sunday Telegraph, ont déclaré samedi à Reuters des sources proches du dossier, après qu'un média eut annoncé qu'il avait manifesté son intérêt.

Le processus d'une éventuelle offre pour les deux titres du Telegraph, dans le cadre d'une vente aux enchères qui intervient après que le groupe est tombé entre les mains d'administrateurs judiciaires cet été, n'en est qu'à ses débuts, ont déclaré samedi à Reuters des personnes au fait du dossier, se refusant à tout autre commentaire.

Axel Springer a refusé de commenter le rapport de Sky News, qui citait des initiés anonymes familiers de l'affaire, disant qu'il avait notifié à Goldman Sachs son désir de participer à la vente aux enchères des titres du groupe Telegraph.

Plusieurs groupes ont déjà manifesté leur intérêt pour le groupe Telegraph, y compris l'éditeur britannique National World, a rapporté Reuters au début du mois, citant des personnes familières avec le dossier.

Axel Springer possède les tabloïds allemands à grand tirage Bild et Welt, ainsi que le site d'information politique américain Politico et le portail de publicité pour l'emploi StepStone.

Le groupe Telegraph comprend également l'hebdomadaire politique britannique The Spectator. Sky a déclaré qu'il n'était pas clair si Axel Springer était également potentiellement intéressé par ce titre. (Reportage de Maria Martinez et Gursimran Kaur ; Rédaction d'Alexander Smith et David Holmes)