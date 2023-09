National World plc est une société basée au Royaume-Uni qui a été créée dans le but d'acquérir des entreprises de publication de nouvelles. La société s'occupe principalement de fournir des services de nouvelles et d'information au Royaume-Uni par le biais d'un portefeuille de publications multimédias et de sites Web. La société détient une participation dans JPIMedia Publishing Limited.

Secteur Edition