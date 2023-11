(Alliance News) - National World PLC a déclaré jeudi qu'elle avait confirmé la directrice financière par intérim Sheree Manning dans ses fonctions de directrice financière permanente, tout en nommant le directeur commercial Mark Hollinhead au poste de directeur de l'exploitation.

La société multimédia basée à Leeds a déclaré que Mme Manning a été promue de son rôle d'intérimaire qu'elle a assumé à la mi-septembre, tandis que M. Hollinhead était directeur de l'exploitation depuis janvier 2021. Les deux nominations prennent effet immédiatement.

National World a déclaré que Mme Manning possède plus de deux décennies d'expérience en gestion financière et en direction d'entreprise, notamment en tant que contrôleur financier du groupe chez Johnston Press PLC, après avoir travaillé chez RBS Group Ltd, IMG Media Ltd et J Sainsbury PLC.

"Sheree s'est avérée un excellent membre de notre équipe, qui a bénéficié de sa longue expérience dans le secteur. Elle a mené à bien de nombreuses acquisitions au cours de l'année écoulée, en faisant preuve de rigueur financière et stratégique dans leur exécution", a déclaré David Montgomery, président exécutif du conseil d'administration.

"Mark étend son rôle de chef de file de l'aspect commercial de l'entreprise à la supervision des opérations, y compris l'intégration de Business Insider, Midland News Association et Press Computer Systems, qui ont porté les revenus annualisés du groupe à plus de 100 millions de livres sterling".

Les actions de National World n'étaient pas négociées à 17,00 pence l'unité à Londres jeudi après-midi.

