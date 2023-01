National World réalise deux acquisitions "clés

National World PLC - société multimédia - Termine les acquisitions de l'éditeur numérique indépendant de football ScoopDragon et du créateur de contenu vidéo NewsChain. ScoopDragon exploite actuellement 50 sites Web basés sur des clubs de football, ce qui lui permettra d'étendre ses activités.

"Nous sommes ravis d'avoir conclu ces transactions clés qui s'alignent sur notre stratégie de croissance numérique. Les fondateurs des entreprises continuant à travailler avec National World pour aider à développer et à intégrer les sites, cela soutient également la stratégie de l'entreprise visant à développer une culture numérique plus entrepreneuriale, plus rapide et plus innovante", déclare Alan Renwick, directeur de la stratégie.

Cours actuel de l'action : 19,00 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 34 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

