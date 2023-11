Nationwide Building Society est une société britannique qui fournit des services financiers aux particuliers et aux entreprises au Royaume-Uni. La société propose une gamme de produits financiers, notamment des produits d'épargne et des ISA, des prêts hypothécaires, des comptes courants, des cartes de crédit, des investissements et des prêts. Elle propose des prêts personnels et des prêts automobiles. Elle propose des comptes courants, tels que FlexAccount, FlexDirect, FlexOne, FlexStudent et FlexPlus. La société propose une assurance protection des revenus, une assurance habitation et une assurance vie. La société propose également des services bancaires par Internet, des services bancaires ouverts et des services bancaires par téléphone. Elle propose des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts commerciaux et des services bancaires aux consommateurs. Elle propose des produits d'assurance, notamment l'assurance habitation, l'assurance vie, l'assurance protection des revenus et d'autres produits.