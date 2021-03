Alerte vigilance : usurpation d'identité de Contango Trading SA et de certains de ses dirigea[...]

Suite à la mise en garde émise par l'AMF et d'autres associations professionnelles de la gestion d'actifs et de patrimoine en date du 3 mars 2021, L'AMF, l'AFG, l'ASPIM, France Invest, l'Anacofi, la Cie CIF, la CNCGP et la CNCIF mettent en garde le public contre la recrudescence des usurpations de nom d'acteurs autorisés | AMF (amf-france.org), Contango Trading SA, filiale de Natixis SA, renouvelle son alerte du public sur la recrudescence de tentatives d'escroquerie utilisant frauduleusement son nom, ainsi que le nom de ses dirigeants, et visant des particuliers et responsables d'entreprise, sous différents prétextes (récemment en proposant des opportunités de placements…).

Contango Trading SA et Natixis SA voient en effet leurs noms et leurs logo utilisés dans des courriers électroniques prétendument envoyés depuis une adresse @contango-trading.com (ou autre domaine similaire). Une plateforme de consultation des placements est proposée avec l'adresse suivante : https://contango-trading.acces-securise.com/login.php et la connexion effectuée avec un identifiant/mot de passe transmis par mail.

Lors des échanges de courriers électroniques, la personne contactée peut se voir proposer un 'Livret Européen plafonné à 300 000 euros à taux progressif, capital garanti sans risque avec un rendement net prélèvement à la source sans frais d'entrée ni de sortie'. Le destinataire est invité à rappeler les coordonnées d'une personne travaillant prétendument pour le compte de Contango Trading.

Dans d'autres cas, l'approche est réalisée par une publicité sur Internet invitant à remplir un formulaire /questionnaire permettant d'être contacté par téléphone par un « conseiller ».

Contango Trading SA et Natixis SA appellent à la plus grande vigilance. Aucune proposition de placement et d'investissement ne doit être accordée par le biais de courriers électroniques, qui relèvent d'une usurpation d'identité visant à piéger les destinataires. Contango Trading SA rappellent que leurs services d'investissement ne sont pas proposés directement à la clientèle particulière ou de chef d'entreprise. Il importe de ne surtout pas répondre / donner suite à ces sollicitations.

Par ailleurs, l'AMF et les associations professionnelles de la gestion d'actifs et de patrimoine recommandent de ne pas donner suite aux sollicitations de personnes non clairement identifiées sans avoir procédé aux vérifications minutieuses permettant de s'assurer de l'identité des personnes qui leur proposent des investissements :

contactez par vous-même la société dont votre interlocuteur se revendique après avoir recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour vérifier que le contact émane bien d'elle ;

comparez à la lettre près le courriel de votre interlocuteur avec celui du professionnel autorisé ;

interrogez l'association professionnelle dont votre interlocuteur prétend être membre ;

vérifiez sur le site de l'AMF le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés ou usurpant des acteurs régulés.

L'AMF rappelle les règles de vigilance et les bons réflexes à avoir avant tout investissement :

Ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d'identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière publicitaire ;

Ne donnez pas suite à des appels téléphoniques non sollicités ;

Ne prenez pas pour argent comptant les informations données par un interlocuteur au téléphone, qui n'est pas forcément celui que vous croyez ;

Ne cédez pas à l'urgence ou aux pressions de votre interlocuteur, prenez le temps de la réflexion ;