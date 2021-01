BPCE : a obtenu la note de A- par CDP

Le Groupe BPCE annonce avoir obtenu la note de A- par CDP, l'une des plus hautes du secteur bancaire.



CDP (organisation internationale indépendante qui oeuvre pour la transparence en matière d'impacts environnementaux des entreprises et gouvernements) a évalué pour la première fois le Groupe BPCE en 2020.



' Avec une note A-, sur une échelle de ' D à A ', il se place dans le groupe des leaders dans un secteur où la moyenne se situe à B. Ces résultats sont en cohérence avec l'ambition du Groupe BPCE et de Natixis d'être un acteur de premier plan en matière de transition énergétique et écologique ' indique le groupe.



' Les initiatives prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le calcul des émissions scope 1 et 2 et les travaux pour prendre en compte le scope 3 ont constitué des points forts dans l'approche du Groupe BPCE et de Natixis ' rajoute le groupe.



