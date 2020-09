BPCE : lance une obligation verte pour les clients

15/09/2020 | 16:04

Le Groupe BPCE lance ' Ambition Durable ', une obligation verte (green bond) à destination des clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne.



Grâce à cette obligation verte ' Ambition Durable ', les fonds collectés permettront de financer la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible.



Pour la rentabilité du placement, le Groupe BPCE a choisi un indice actions ' Eau et Océan ' comme moteur de performance. ' Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne de devenir les banques de référence de la transition énergétique dans les territoires ' indique le groupe.



Pour Christine Fabresse, directrice générale Banque de Proximité et Assurance du Groupe BPCE : ' Avec cette nouvelle obligation verte ' Ambition Durable ', nos clients particuliers et nos sociétaires peuvent donner du sens à leur épargne, en finançant la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible. Cette offre est la première d'une longue liste de solutions de financement en faveur de la transition énergétique et écologique, enjeu de société majeur auquel nous sommes attachés. '



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.