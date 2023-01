BPCE : nouveau responsable mondial métiers chez Natixis

BPCE annonce la nomination de Mohamed Kallala en tant que responsable mondial des métiers de Natixis Corporate & Investment Banking à compter du 1er février.



Mohamed Kallala sera en charge des métiers de la banque de grande clientèle, après en avoir été co-responsable pendant plus de deux ans.



Il continuera par ailleurs à être membre du comité de direction générale du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE.



'J'ai pleine confiance dans la capacité de Mohamed Kallala et celle des équipes de Natixis Corporate & Investment Banking à poursuivre avec succès la mise en oeuvre de notre plan stratégique, BPCE 2024, dont Mohamed a été l'un des artisans', a commenté Stéphanie Paix, directrice générale en charge du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE.



