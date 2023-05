BPCE : résultat net publié pdg de 533ME au 1er trimestre 2023

Le Groupe BPCE enregistre une baisse limitée de 5% de son produit net bancaire à 5 815 millions d'euros au 1er trimestre 2023, en raison de la baisse du PNB du pôle Banque de Proximité et Assurance (BPA) de 7 % tandis que le PNB du pôle Global Financial Services (GFS) progresse de 2%.



Les revenus du pôle BPA atteignent 3 891 millions d'euros (- 7%) et le PNB de GFS ressort à 1 822 millions d'euros, en hausse de 2 % au 1er trimestre 2023. ' Cette augmentation provient principalement de celle du PNB de la Banque de Grande Clientèle (+ 7 %) portée par une stratégie efficace de diversification ' indique le groupe.



Le résultat net publié part du groupe s'inscrit à 533 millions d'euros au 1er trimestre 2023, en baisse de 29 % (755 millions d'euros au T1-22pf). Le résultat net part du groupe sous-jacent s'établit à 570 millions d'euros (- 26 %).



Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin mars 2023 atteint un niveau estimé de 15,0 %, - 10 pb par rapport à fin décembre 2022.



Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : ' Dans un contexte de ralentissement économique et d'inflation toujours élevée, le Groupe BPCE, grâce à un très fort engagement de l'ensemble de ses équipes, a poursuivi son développement commercial. Les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne et tous les métiers de la banque de détail, en soutenant le financement des territoires, ont développé leur base de clients sur tous les segments '.



